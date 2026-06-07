爆谷一周｜楊樂文拍港版《喜劇開場》不執著還原度 王智德何啟華談MIRROR、ERROR解散想法

由谷德昭主持的訪談節目《爆谷一周》今晚(7日)播出的一集，請來ViuTV新劇《喜劇開場》導演羅耀輝，以及三位主演楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)、何啟華(Dee)擔任嘉賓。《喜劇開場》改編自同名日劇，被問到如何重新演繹港版時，Lokman透露大約在開拍前一星期，他就決定不要太執著於追求原著的還原度，反而當成一個全新角色去演，希望帶給觀眾更多趣味。Alton坦言雖然香港人自小已接觸不少日本文化，習慣了日文的表達方式，但當相同的台詞改以廣東話演繹時，就會顯得有些突兀不自然，為此他與Lokman、Dee以及幕後團隊亦進行過多次溝通。至於阿Dee則笑言，今次要好好「利用」他們三人之間的友誼，將三人由出道前認識至今的種種經歷，以及多年培養的默契和感情融入角色中，令角色更加立體。

阿Dee：ERROR係我強大後盾 劇中Lokman、Alton和阿Dee組成的劇團「紅白藍」面臨解散，談到現實中有否想過各自的組合，日後會有解散的一天？阿Dee即回應：「我地(ERROR)day one都係四個人獨立咁出現，再組成一隊，所以究竟最後係解散定繼續一齊，都係四個人嘅意見，唔係我一個人可以控制到。每個人成長去到唔同階段，都有唔同需要同追求，當然我相信我地都好珍惜呢個團隊。我會諗ERROR係我一個強大嘅後盾，但後盾唔係去到最緊要嘅時刻都唔會用，因為佢永遠擺喺背後。」