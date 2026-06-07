爆谷一周｜MIRROR楊樂文王智德ERROR何啟華回應團隊解散問題 從與fans相處談私追

由谷德昭主持的訪談節目《爆谷一周》昨晚(7日)播出的一集，請來ViuTV新劇《喜劇開場》導演羅耀輝，以及三位主演楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)、何啟華(Dee)擔任嘉賓。《喜劇開場》改編自同名日劇，被問到如何重新演繹港版時，Lokman透露大約在開拍前一星期，他就決定不要太執著於追求原著的還原度，反而當成一個全新角色去演，希望帶給觀眾更多趣味。Alton坦言雖然香港人自小已接觸不少日本文化，習慣了日文的表達方式，但當相同的台詞改以廣東話演繹時，就會顯得有些突兀不自然，為此他與Lokman、Dee以及幕後團隊亦進行過多次溝通。至於阿Dee則笑言，今次要好好「利用」他們三人之間的友誼，將三人由出道前認識至今的種種經歷，以及多年培養的默契和感情融入角色中，令角色更加立體。

阿Dee：ERROR係我強大後盾 劇中的紅白籃劇團面臨解散與否的掙扎，谷德昭問道MIRROR和ERROR會否分道揚鑣，阿Dee率先回應：「我地(ERROR)day one都係四個人，每個人都獨立咁出現，然後再組埋一隊，所以離開都係獨立意見，究竟係離開定繼續一齊，我認為團隊留定去都唔係我一個人可以控制到嘅事，最終想點，仲有時間，每個人成長去到唔同階段，都有唔同需要同追求，當然喺呢一刻，我相信我地都好珍惜呢個團隊，因為我地經歷嘅係事實同歷史，當中嘅苦、樂、酸，大家係一齊經歷，所以我會諗ERROR係我一個強大嘅後盾，但後盾唔係去到最緊要嘅時刻都唔會用，因為佢永遠擺喺背後。」

Alton：各有工作 不如先處理當刻 Alton指MIRROR開始是12個人一體，「但後來大家都有自己嘅方向或特長，再深化嘅做俾大家睇，其實有一半要睇下出面有乜機會，你見我地其實都貪心，唱、跳、演都有，主持同綜藝都有，大家都好立體，但到某啲moment就返去做團隊工作，團隊唔存在就做自己工作，而家大家都好關心一個話題係12個到底會點？我會悲觀啲咁諗，而家好多時都自己做自己嘢，咁點解要好刻意去擔心之後呢？不如處理咗呢一刻眼前嘅嘢先。」

Lokman：點解要focus物理性一齊 隊長Lokman亦很認同，隊員各自有自己工作，「點解要focus喺大家有幾多時間係物理性喺埋一齊，點解成日鑽係呢一點上，成日要問嘅咁尖銳嘅問題，『你地物理上有幾多時間喺一齊？』其實呢樣唔係我地12個可以話事，或者唔係我地公司話事，再講可以係香港或者呢個世界，有幾容許我地12個物理性喺埋一齊，咁多不確定因素下，點解唔問番下我地心裡面點諗？點解要咁尖銳問一啲，其實好難答嘅問題。所以咩叫一家人，係咪早午晚三餐、下午茶宵夜全部坐埋一枱一齊食先叫感情好？唔係嘛，係睇你咩時間做咩嘢，做咗有幾好嘅嘢，大家有幾鍾意，我諗呢個先最重要。」谷德昭認為，各自做擅長和喜歡的工作，同時彼此back up是不錯的運作模式，Lokman試圖以復仇者聯盟作比喻，「復仇者也是為對抗Thanos魁隆，先會咁多人喺埋一齊，做咗10年先成班人圍抽一個，谷德昭笑言：「Marvels都唔係日日一齊食飯。」

回應私追問題 《喜劇開場》中的陳漢娜是紅白籃的fans和朋友，眾人又被問到與fans相處以及私追問題，Lokman形容私追合情合理合法，「但畢竟係人，你會明白，情同理想對浮動，係呢啲界線到摸下。相對認識耐啲嘅fans，佢會知道你嘅性格同脾氣，可能再認識你多嘅嘅時候，會睇到你放工攰唔攰，如果大家界線劃得好，就會每次再近多少少，但有啲太熱情都會縮一縮。」接著阿Dee就表明有「三不」，「不主動、不抗拒、不負責，以前唔紅，好少眾就係可以當朋友傾下偈，其實由始至終於想繼續咁樣，但去到某個名氣，繼續諗住咁樣，就會製造更多麻煩，呢啲麻煩你可以唔理，但麻煩到人，就會有種，我點樣調節、適應嘅心態，對於私追，你點樣消費你嘅時間，你自己決定，但我亦都不負責，因為我唔會話你唔去嚟，但我唔會話俾你知我喺邊，但亦希望可以keep到溝通，如果溝通得比較多，都係自己會長(後援會)，可以私底下主動聯絡，當然佢搵我多過我搵佢，見得耐都會傾下自己有乜煩惱。」

作為表演者，Alton認為必需有fans支持，「我會形容為戰友，但戰友會被數量影響，如果喺刻入面，我哋3個有Hanna(陳漢娜)一位咁盡心盡力嘅fans，我哋有能力去做好多溝通，做決定可以聽意見，當數量唔係可控嘅數量，可能見面都有幾十人，無辦法滿足所有人，所以好多嘢無以前嘅深度，為咗照顧闊度，無法俾到深度，所以有時我都會諗返選秀賽，喺邵氏門口大家都有一埋fans，可以好親近咁傾偈，而家好難做到。」