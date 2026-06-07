郭秀雲幫手搵鸚鵡被恐嚇未拉到人 信龐景峰可以處理財務問題

郭秀雲日前出席「優質寵物用品展2026」開幕禮，她表示近年有不少人將瀕危動物變成寵物飼養，但很多人對有關動物的飼養知識嚴重缺乏，並指某些商人旨在賣商品，未必會懂教客人相關知識。兒子龐景峰與劉溫馨分手之後，出現經濟困難，不但獨居商廈，更要日打3份工，並有傳因舉辦武術學校而欠債，她表示兒子未曾向她提及，並相信他有能力解決問題。她又稱不敢過問太多，以免給予太多壓力。

早前郭秀雲因幫手尋鸚鵡，其座駕被人破壞兼遭恐嚇，她表示有跟警方聯絡，但相信查不到任何線索之後，便會不了了之，她亦不會擔心太多。