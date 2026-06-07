61歲楊玉梅到杭州相睇笑似去見工 自爆獲廿幾歲小鮮肉埋身

楊玉梅在《香港探秘地圖》扮演富婆「金夫人」，由於劇中的她非常信任風水師袁文傑，加上她的丸子頭髮型，令人不禁聯想已故的亞洲女首富龔如心與風水師陳振聰。她表示角色一定參考一些人物，但不一定是大家所想的那一位。她又提到跟袁文傑認識多年，但直至今次才在劇中合作，由於大家很有默契，所以一take過便收貨。

TVB富婆專業戶 談到她在無綫的劇中多數演富婆，她表示要「投訴」，她說「我喺TVB近乎每一部劇都係演最有錢嗰個，啲靚衫、首飾係晒我度，我想之後嘅角色係演唔同有挑戰嘅角色。」她又笑言自己本身不是富婆，所以演富婆前要做定不少功課。談到她擁有廿多餐廳，是圈中的隱形富婆，她否認並稱自己很窮，現時仍在默默耕耘搵食，「我係平靚正！大家多啲搵我！其實係之前有投資餐廳，依家無啦，依家係做幕前幕後，做下平台咁。」

相睇似搵工 她早前到杭州參與龍舟活動，順道在當地參與相睇活動，她笑言因為自己是單身，加上又沒試過相睇，於是膽粗粗去嘗試。她說：「我以為大家坐喺度，逐個見，點知係好似去勞工處咁，貼晒啲紙係度揀，見到啱就抄低個電話！唔好玩！同埋好多係啲爸爸媽媽係度幫自己啲子女搵，我好失望！仲記得當日好多人問我拎電話，話佢個仔、朋友想識我，我同番佢哋講自己幾多歲，佢哋話完全唔似！不過都係一個好玩嘅體驗，似勞工處揀工！」 多小鮮肉埋身