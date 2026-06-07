胡楓演唱會｜修哥狀態100分 回應門票炒高倍：留番一叠我炒

胡楓(修哥）今日(7日)於紅館舞舉行「修哥九五至尊無限楓騷演唱會」，第六度踏上紅館舞台，修哥在開騷前於中午現身在紅館外進行拜神儀式，95歲的他精神奕奕，眾人有叫號恭喜修哥破紀錄成為「紅館最高齡開個唱華語藝人」。肥媽和樂易玲亦有現身，樂易玲更於修哥抱抱。修哥切燒豬後，隨手拈了一小件燒肉，吃得津津有味。

日前天文台雖預告今日有雨，大呼籲觀眾帶遮，今日天公造美，拜神儀式時天公造美，修哥受訪自言心情興奮，「呢個係我大日子，梗係興奮。」問到狀態如何，修哥信心十足，「我諗應該100分。」在圈中向來備受尊重，有不少契仔契女的修哥，被問到請哪些藝友朋友上台時，他就大賣關子，「我無同佢哋聯絡喎。」問到「舞王修」會否大展舞姿時，修哥盡顯風趣本色：「我俾你地嚇到我跳舞，我94歳喇！個名就係『舞王修」。」談到再打破自己的紀錄，他謂「入咗娛樂圈後都無諗過。」