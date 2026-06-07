黃智雯梁雍婷齊反串演《奧賽羅》 對住觀眾講大量粗口「痛快滿足」

黃智雯（Mandy）挑戰從影以來難度最高的角色，反串飾演莎劇經典陰險反派「姚岸高」（Iago）。經過兩日三場、每場三小時的極限演出後，Mandy坦言：「作為演員，演莎劇不單是一場體力的極限挑戰，更是精神與意志的極度磨練。雖然筋疲力盡，但同時間，真係覺得極度痛快同滿足！」她透露角色台詞極度密集，性格雙面，更要全程以反串男性身分演繹，加上大量粗口台詞，情緒與體能壓力幾近爆煲，但看到觀眾的熱烈反應，一切付出都變得值得。

由鄧樹榮戲劇工作室主辦的「第二屆香港國際莎劇節」於6月5日至21日隆重舉行。開幕焦點——粵語版莎士比亞四大悲劇之一《奧賽羅》（Othello）日前首演後，好評席捲劇場。

近年於電影圈屢獲殊榮的金像獎最佳女配角得主梁雍婷（Rachel），在《奧賽羅》中同樣需要反串兩個男性角色，同時飾演Mandy的妻子「艾媚娘」（Emilia），一人分飾三角。Rachel感性表示：「好榮幸可以喺我第一次舞台劇演出就參與呢個作品！能夠分別以喜劇和悲劇嘅方式飾演三個角色，對我嚟講係一個好難忘嘅體驗。」她笑言，最難適應的反而不是舞台表演，而是「規律的排練作息」，與電影拍攝的日夜顛倒截然不同。Rachel直言今次與Mandy合作「如夢似幻」，兩人更因劇中大量「迷惑」與粗口對罵戲碼培養出絕佳默契。

鄧樹榮執導作品

劇中男主角「奧賽羅」由實力派演員梁天尺擔綱，他將武術的力量與節奏感融入角色，演繹親手殺妻後自盡的毀滅性崩潰。而第十次與鄧樹榮導演合作的舞台劇天后黎玉清，則飾演為愛反抗父親的黛絲德蒙娜，她笑言最大挑戰是「在兩位靚女旁邊飾演最靚的一位」。

《奧賽羅》由國際知名劇場導演鄧樹榮執導的作品，將故事背景改編為明末清初，台詞融入現代用語及大量廣東話粗口，成功拉近古典悲劇與當代觀眾的距離。至今已火速完成兩日三場演出，每場長達三小時，演員的爆發力與體能消耗成為全城熱話。