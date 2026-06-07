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娛樂
出版：2026-Jun-07 17:00
更新：2026-Jun-07 17:00

黃智雯梁雍婷齊反串演《奧賽羅》 對住觀眾講大量粗口「痛快滿足」

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2. Mandy 黃智雯與Rachel梁雍婷首度合作，以古裝反串造型大演莎士比亞悲劇《奧賽羅》，喜鬧演繹，觀眾可以笑住睇悲劇！

黃智雯（右）與梁雍婷演粵語版莎士比亞四大悲劇之一《奧賽羅》

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由鄧樹榮戲劇工作室主辦的「第二屆香港國際莎劇節」於6月5日至21日隆重舉行。開幕焦點——粵語版莎士比亞四大悲劇之一《奧賽羅》（Othello）日前首演後，好評席捲劇場。

體力極限挑戰

黃智雯（Mandy）挑戰從影以來難度最高的角色，反串飾演莎劇經典陰險反派「姚岸高」（Iago）。經過兩日三場、每場三小時的極限演出後，Mandy坦言：「作為演員，演莎劇不單是一場體力的極限挑戰，更是精神與意志的極度磨練。雖然筋疲力盡，但同時間，真係覺得極度痛快同滿足！」她透露角色台詞極度密集，性格雙面，更要全程以反串男性身分演繹，加上大量粗口台詞，情緒與體能壓力幾近爆煲，但看到觀眾的熱烈反應，一切付出都變得值得。

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6.Mandy 黃智雯鬼馬粗鄙地演繹姚岸高呢個大奸角，一時扮忠誠，轉頭就點到成村人陀陀擰，將全部人玩弄係股掌之中。 10.《奧賽羅》中一段奧賽羅、杜曼娜夫妻對話嘅戲份，梁天尺同黎玉清以戲曲身段做手、數白欖嘅形式交代情節，鬼馬驚喜。 13.Mandy黃智雯近年活躍舞台劇演出，今次是首度與多棲實力演員梁天尺合作。

一次飾三角色

近年於電影圈屢獲殊榮的金像獎最佳女配角得主梁雍婷（Rachel），在《奧賽羅》中同樣需要反串兩個男性角色，同時飾演Mandy的妻子「艾媚娘」（Emilia），一人分飾三角。Rachel感性表示：「好榮幸可以喺我第一次舞台劇演出就參與呢個作品！能夠分別以喜劇和悲劇嘅方式飾演三個角色，對我嚟講係一個好難忘嘅體驗。」她笑言，最難適應的反而不是舞台表演，而是「規律的排練作息」，與電影拍攝的日夜顛倒截然不同。Rachel直言今次與Mandy合作「如夢似幻」，兩人更因劇中大量「迷惑」與粗口對罵戲碼培養出絕佳默契。

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4.Rachel梁雍婷以老翁造型，飾演杜伯廬一角，非常不滿女兒瞞住自己嫁咗俾個黑人將軍。 15.Rachel梁雍婷飾演嘅二世祖羅迪高發現自己只係姚岸高（Iago，Mandy飾）嘅棋子，最終仲俾佢殺埋。 8.Rachel梁雍婷唔止首次演舞台劇，亦係第一次以古裝扮相示人，以「劇場初哥」嘅身份同三位劇場前輩Mandy黃智雯、梁天尺同黎玉清演技大鬥法，絕無怯場。 3.Rachel梁雍婷以老翁造型，飾演杜伯廬一角，非常不滿女兒瞞住自己嫁咗俾個黑人將軍。

鄧樹榮執導作品

劇中男主角「奧賽羅」由實力派演員梁天尺擔綱，他將武術的力量與節奏感融入角色，演繹親手殺妻後自盡的毀滅性崩潰。而第十次與鄧樹榮導演合作的舞台劇天后黎玉清，則飾演為愛反抗父親的黛絲德蒙娜，她笑言最大挑戰是「在兩位靚女旁邊飾演最靚的一位」。

《奧賽羅》由國際知名劇場導演鄧樹榮執導的作品，將故事背景改編為明末清初，台詞融入現代用語及大量廣東話粗口，成功拉近古典悲劇與當代觀眾的距離。至今已火速完成兩日三場演出，每場長達三小時，演員的爆發力與體能消耗成為全城熱話。

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「第二屆香港國際莎劇節」其他節目詳情本屆莎劇節匯聚來自西藏自治區、廣州、羅馬尼亞、韓國、英國、波蘭及本地的頂尖藝術家，形式涵蓋傳統劇場、獨腳戲、物件劇場及舞蹈劇場：

節目列表

* 鄧樹榮戲劇工作室《奧賽羅》｜香港文化中心劇場

* 西藏自治區話劇團《哈姆雷特》｜西九文化區自由空間大盒

* 克拉約瓦國立劇院《哈姆雷特》（羅馬尼亞）｜西九文化區自由空間大盒

* 韓國國立劇團《第十二夜》｜西九文化區自由空間大盒

* 「莎士比亞舞蹈劇場」：《威廉的花園》及《我們（不）是羅密歐與茱麗葉》｜西九文化區自由空間細盒

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* 獨腳戲《馬克白》｜西九文化區戲曲中心排演室1

* 《奧菲莉亞——物件劇場》｜西九文化區戲曲中心排演室1

* 《盧克麗絲受辱記》｜西九文化區戲曲中心排演室1

* 鄧樹榮戲劇工作室《泰特斯2.0》｜西九文化區戲曲中心排演室1

12.多棲實力演員梁天尺飾演主角奧賽羅，角色背景設定不變，但時空就由16世紀末嘅威尼斯，轉變為中國明末。 9.Rachel梁雍婷唔止首次演舞台劇，亦係第一次以古裝扮相示人，以「劇場初哥」嘅身份同三位劇場前輩Mandy黃智雯、梁天尺同黎玉清演技大鬥法，絕無怯場。 11.《奧賽羅》中一段奧賽羅、杜曼娜夫妻對話嘅戲份，梁天尺同黎玉清以戲曲身段做手、數白欖嘅形式交代情節，鬼馬驚喜。

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