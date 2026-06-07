霍汶希捱到上CEO 隨時接楊受成任務 被鬧完唔可以喊

「香港潮州節」於6月5日至9日在會展舉行，昨日（6日）《名人Chill Time下午茶》請來英皇娛樂行政總裁霍汶希（Mani）與《中年好聲音》美女評審海兒擔任特別嘉賓。

稱要學習潮州人精神

Mani稱雖然並非潮州人，但從小愛吃潮州美食，如潮州生醃、鹹蝦蛄（瀨尿蝦）、螄蚶、滷水鵝腸、薄殼等等，又表示最值得學習的是潮州人精神：「每一日都要打拼，準備好自己，只要機會來到，就要努力出擊！」

Mani為潮州老闆楊博士打工長達33年，自然有最深切體會：「跟到一個好老闆好緊要，看他怎樣待人接物，送客送到落樓梯、出門口；老闆不斷給我工作推動力，令我心臟越來越強大，心態越來越好，力爭上游，覺得不進步就是退步，而且要隨時接到他的任務，被他罵完又不可以哭，要頂住！」香港潮屬社團總會副主席兼第五屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩聞言有感而發：「我經常聽爸爸說，他對普通員工不會惡，只會對子女及愛錫的員工而惡。」