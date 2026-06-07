陳煒澄清同劇暗戀者非王梓軒 尊重老公拒大膽親熱戲：留返俾其他人

陳煒今日現身會展出席香港潮州節活動，本身是潮洲人的煒哥，在台上以潮州話自我介紹，她指母親是潮州人，當年曾為警方擔任翻譯，但她本人就不太懂潮州話。她自然偶爾也會下廚烹調潮洲特色美食，最拿手是蠔仔粥。她獲前食物衛生局局長陳肇始頒發證書致謝。

唔夠 知慳識儉

陳煒受訪笑言，潮州的特色是多靚女，自問也算擁有潮州女性傳統特色，包括勤力和持家有道，「不過唔算知慳識儉，比較大使。」身為藝人，即使忙於工作，她都會親自打理家頭細務，她甜笑分享，「老公係大爺嚟，應該要咁樣，男主外，雖然而家女人都要返工，但係男人都係好辛苦，所以要侍候得佢開心同舒服。」與現任丈夫陳國強結婚4年，她自言不時會下廚煮廚州菜，最經常是煮蠔仔粥，老公都很喜歡食。

打理家頭細務

問到兼顧家務會否太辛苦，何不找老公分擔，煒哥直言，「我覺得自己一個開心啲，假人於手都係唔安樂，不致於潔癖，自己一手一卻清楚啲。」問到丈夫可有幫手，她指老公樂意分擔，但未必合附心意，「其實佢都叻咗，例如會幫我扔垃圾，食完早餐會洗一隻就OK，一大兜唔得，唔乾淨。」