陳煒澄清同劇暗戀者非王梓軒 尊重老公拒大膽親熱戲：留返俾其他人

陳煒今日現身會展出席香港潮州節活動，本身是潮洲人的煒哥，在台上以潮州話自我介紹，她指母親是潮州人，當年曾為警方擔任翻譯，但她本人就不太懂潮州話。她自然偶爾也會下廚烹調潮洲特色美食，最拿手是蠔仔粥。她獲前食物衛生局局長陳肇始頒發證書致謝。
唔夠知慳識儉
陳煒受訪笑言，潮州的特色是多靚女，自問也算擁有潮州女性傳統特色，包括勤力和持家有道，「不過唔算知慳識儉，比較大使。」身為藝人，即使忙於工作，她都會親自打理家頭細務，她甜笑分享，「老公係大爺嚟，應該要咁樣，男主外，雖然而家女人都要返工，但係男人都係好辛苦，所以要侍候得佢開心同舒服。」與現任丈夫陳國強結婚4年，她自言不時會下廚煮廚州菜，最經常是煮蠔仔粥，老公都很喜歡食。
打理家頭細務
問到兼顧家務會否太辛苦，何不找老公分擔，煒哥直言，「我覺得自己一個開心啲，假人於手都係唔安樂，不致於潔癖，自己一手一卻清楚啲。」問到丈夫可有幫手，她指老公樂意分擔，但未必合附心意，「其實佢都叻咗，例如會幫我扔垃圾，食完早餐會洗一隻就OK，一大兜唔得，唔乾淨。」
年輕暗戀者 年齡相差10年
談到早前在《夫妻肺片》節目中，自爆被年輕男同事追求，引起網民猜測，予矛頭直接王梓軒，雖然煒哥再親自留言澄清，惟網民仍繼續估，她語氣肯定重申，「唔係王梓軒。在拍《多功能老婆》之前，所以唔係王梓軒。(相差年齡多少？)10歲，之後無再合作，冇再喺TVB。」她表示老公很大方，没有微言也無追問。
不過，拍親熱戲或性感角色，就要獲老公同意，「首先我接到劇本，要同佢哋交代清楚劇情，要合情合理，就無問題。」問到老公可會避睇或反對她的親熱戲，煒哥就表示，「反乜反對，其實我都好避忌，冇必要就唔使，電視尺度唔會好勁。」若然有幾會拍電影，挑戰大尺度親熱戲又如何抉擇？她爽快答道：「嗰啲留返比其他人。」