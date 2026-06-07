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娛樂
出版：2026-Jun-07 21:30
更新：2026-Jun-07 21:30

VIVA成軍兩年眼濕濕 啟德show成轉捩點盼今年可開騷

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（左起）Ada、Val C、Carina及Macy。

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由李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）組成的VIVA成軍兩周年，她們到青衣出席兩周年紀念活動，和fans 玩遊戲及見面，大會送上有她們造型的蛋糕和fans們寫給VIVA的賀卡。四女在台上分享這兩年感受時，不禁眼濕濕，Ada更淚灑舞台。其後她們更即場跳唱明日才派台的新歌《La Vida》。

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Carina表示時間過得很快，只是短短兩年卻做了四年的東西，而且中間經歷很多東西，又試過同居三、四次，這兩年急速成長，加上大家對作品的參與度愈來愈高，做多更多屬於VIVA的作品。她又謂VIVA曾有一段時間不是太夾，自己又很想令大家快點混熟，但後來發現很多東西是需要時間去累積，來到現在像家人般的相處，很多謝一眾隊友努力，互相改變及遷就。

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Val C坦言四個女仔都有固執的一面，很感激大家沒有改變這一樣，而是會想如何融合四個的想法。Ada在台上要出動紙巾抹眼淚，她表示每次聽到這些法治內心的說話，都會非常感動，「呢幾年我都一路調節緊自己嘅步伐、狀態，兩年前未係好close，到而家大家郁一郁都知你諗咩，我就覺得依家好舒服，唔使就住就住。」Macy表示想法跟三位一樣，而自己的感受有更多的是很開心。

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談到她們在台上稱早前在英皇啟德show，以最後一年的心態做，問到為何出道僅兩年便有此想法，她們表示要經營一個女團成本很高，需要投放的資源很多，「經營一個artist已經唔簡單，何況仲要四個，我哋都希望相當嘅回饋，所以我哋都相當落力盡力做，希望我哋可以行得再遠啲，如果仲用下年有個機會嘅諗法推動唔到自己，所以我哋就諗眼前嘅一刻就係要做晒自己可以做到嘅嘢，先可以推到自己去到極限。」

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當日VIVA臨危受命，她們坦言完成第一晚表演之後，大家都覺得「唔夠喉」，好想重返舞台，沒想到第二日便有機會。她們表示當天早上十一點收到通知，之後去到下午兩點才決定由VIVA負責一part，當下覺得夢幻及興奮。她們又認為VIVA的《Baby Savage》可以屬於更大的舞台，所以當下大家出盡全力去演出，其後再看到網民洗版大讚，是很開心和感激，這次演出亦成VIVA的轉捩點，她們會繼續努力，同時希望公司可以考慮給她們機會開騷或籌備不同演出活動。

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