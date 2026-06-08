再生家族｜是枝裕和訪港宣傳謝票場秒殺 將與《白日之下》余香凝簡君晋映後對談

憑《小偷家族》成為歷年來第三位獲得康城金棕櫚大獎的日本導演是枝裕和，新作《再生家族》於日本全國共365間戲同步開畫，首周末即直衝接近2億日圓票房，榮登日本開畫周末真人電影票房冠軍。向來非常重視香港市場的是枝裕和，定將於6月中專誠來港，在《再生家族》香港開畫前席出席各項宣傳活動，包括現身《再生家族》的首映禮與5場謝票場，跟本地觀眾見面互動，更會於唯一一場《再生家族》特典場的映後分享中，與兩位香港特別嘉賓簡君晉與余香凝同場對談交流，分享對《再生家族》的解讀與感受。6場謝票場特典場戲票全部售罄，反應熱烈。

《白日之下》導演簡君晉與女主角余香凝於2024年獲香港電影金像獎的邀請，與當時來港任頒獎嘉賓的是枝裕和有過一面之緣。對於能為是枝裕和在香港的映後分享會中擔任主持，簡君晉說：「兩年前我和Jennifer因為金像獎邀請有幸與是枝裕和導演見面及茶敘交流，導演亦都好願意分享。期待今次再見面及訪問，特別是他今次帶著新作品《再生家族》來到香港。」另一位是枝裕和影迷兼特別嘉賓余香凝也表示期待：「每次是枝裕和導演有新作品都令我非常期待，這次除了可以欣賞新作《再生家族》，更可以有機會對談交流，十分期待聽到他分享有關新作的點滴！」《再生家族》由綾瀨遙飾演的媽媽角度出發，當中有不少對母性與親情的刻劃與探討，相信會令身為人母的余香凝特別投入和感動。

《再生家族》由是枝裕和執導、編劇和剪接，繼續貫徹家庭主題，以「科技是否真正能讓死去親人復活再生」為起點，展開人類情感與科技進化的衝突，審視人與機器之間的界線，再觸及親情的破裂與重建，寫實地刻劃人性。由影后綾瀨遙與日本綜藝節目搞笑組合「千鳥」成員大悟首度合作，飾演一對年輕建築師夫婦，為療癒意外喪子之痛，透過AI再生科技，迎來了外型、語調甚至記憶都和兒子一模一樣的仿生人形機器人，企圖重組破碎家庭，但這個兒子的替身竟然有自己的心思與心事。

對於《再生家族》的創作源起，是枝裕和導演說：「創作《再生家族》的念頭，始於去年春天讀到的一則新聞。報道提到中國有企業利用AI 讓逝者重生，在日本，也有企劃利用科技讓已故知名歌手重返舞台演唱新歌，引起爭議。「逝者，究竟真正屬於誰？」雖然這個倫理問題至關重要，但我完全能理解那些失去摯親的人，內心多麼渴望以任何形式再見逝者一面，講出未曾說出口的話。我很想以喪親的人為主角，寫一個故事。在本片中出現的 AI、死者，甚至是樹木與森林，在西方文化中往往被視為威脅，或是與人類生命相對立的力量。然而，在東方文化裡，這些概念背後的意涵卻略有不同，對我來講已根深蒂固。因此在創作這部電影時，我不禁思考，自己能否跳出典型反烏托邦電影的框架，創作出別樹一格的劇情與結局？儘管電影是一個近未來的故事，但我希望它能被視為「孩子青出於藍、超越父母」的普世寓言。」