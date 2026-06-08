小S爆大S未夠18歲追星史 瞞母報團直闖電視台撲空

貼文回溯到兩姊妹的國中時代，當年她們瘋狂迷戀日本男團「SMAP」與「光源氏」。為了親眼見到偶像，竟然背着媽媽暗中報名日本旅行團，自以為神不知鬼不覺。豈料因兩人未滿18歲，旅行社須取得家長同意，一個電話打到家中，令徐媽媽當場火冒三丈。不過徐媽卻想出秒計，表明未成年獨自赴日絕無可能，但提出「帶阿嬤一起去」的折衷方案。兩姊妹為求成行，二話不說便答應，意外造就了這趟珍貴的祖孫同遊。

小S（徐熙娣）近日在社交網發長文，分享與已故姐姐大S（徐熙媛）及阿嬤（祖母）的旅行回憶，字裡行間既重現年少時的趣事，也流露對姐姐無盡的掛念。

脫隊撲空歸隊陪阿嬤

抵達日本後，她們立刻撇下旅行團行程，直奔電視台尋找偶像蹤影，可惜最終撲空，惟有跟着阿嬤完成預定路線。小S更貼出一張雪地舊照，揭開背後的搞笑內情，透露當時大S在雪地突然跣倒，摔得動彈不得，眼淚奪眶而出，阿嬤見狀隨即上前扶起她，用力拍了三下屁股，霸氣安慰：「沒事啦，拍一拍就好！」大S只能眼泛淚光向妹妹訴苦：「老人真的力大無窮，我真的快痛死了」，小S則在旁死着偷笑。

向姐姐表思念

如今重看照片，小S感嘆非常慶幸當年有阿嬤同行，因為那似乎是她們唯一一次與阿嬤一起去旅行。最後，小S以向大S隔空說：「珊，你現在可以跟阿嬤說：真的很痛啦！」她坦言近日仍不斷留言給姐姐，「因為好多事，只有你懂，可惜我聽不到你的答案～沒關係，只要跟你說我就很滿足了。愛你 forever」，真摯告白道盡姊妹間的深厚感情，令網民為之動容。

