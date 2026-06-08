陳奐仁寫歌給王菲遭食檸檬 未因退貨感傷心反更欣賞對方

陳奐仁日前到新城廣播接受梁兆輝主持的《One Music Corner 壹角樂》錄音訪問。

陳奐仁（Hanjin）日前到新城廣播接受梁兆輝主持的《One Music Corner 壹角樂》錄音訪問，Hanjin除了分享音樂路上的點滴，更罕有自爆曾寫歌給王菲卻被「退貨」，以及對梁朝偉一雙「電眼」的深刻感受。 Hanjin在節目中透露自己的音樂啟蒙源自對搖滾的狂熱，夢想成為rockstar。他坦言曾創作多首歌曲希望能被唱片公司賞識簽約，卻意外地只有歌曲被選中。《愛是懷疑》便是當年沒人要的Demo之一，最終輾轉落到陳奕迅手上。 Hanjin憶述，當時陳奕迅在車上聽了一整晚Demo，堅持要找原創者來擔任製作人，希望能還原歌曲最初的模樣，他表示：「嗰時我仲喺大學讀書，呢次係我製作生涯嘅第一個大project。」

Hanjin在節目中坦承自己曾是抑鬱症患者，「音樂係我逃避抑鬱症嘅避難所。」他透露在17歲時因校園欺凌而情緒崩潰，母親當時難以接受兒子患病，最終帶他求醫並服用藥物穩定病情。為了尋找寄託，他將所有精力投入音樂，一做就是十幾年。他形容首張專輯選擇做爵士樂是輸得起的決定，因為爵士樂在酒吧有市場，即使賣得不好也不會心碎。 在「快問快答」環節，Hanjin展現了幽默一面。梁兆輝問到：「你最想同邊個音樂人合作？而佢冇得say no？」Hanjin毫不猶豫回答：「王菲。」隨即自爆一段被拒絕的經歷。Hanjin透露自己曾經寫了一首歌給王菲，但對方思考過後拒絕了。他回憶王菲當時給出的理由是：「『有啲孫燕姿feel』，跟住就完咗。」 雖然被拒，但Hanjin並無不悅，反而欣賞對方的判斷：「我覺得佢做得完美。」他更笑言，當年認識王菲的時候，曾跟好友謝霆鋒說：「佢係全世界最靚嘅女人。」他憶述一次跟王菲的難忘互動：「佢走過嚟，畀咗一嚿齋我食，我當時心諗『邊有人行咁咁靚嘅呢』！」

梁兆輝再問他未來大計時，Hanjin竟搞笑地說：「我嘅大計就係變成下一個梁朝偉。」他解釋：「佢真係好型，同埋佢真係識得對住攝影機。」Hanjin認真分析梁朝偉的成功之道：「我覺得他又靚仔，運氣又好，因為好運係最強嘅實力。但係佢都有技巧嘅，佢嘅技巧係特別屬於自己。技巧係你只需要學識同用你自己嗰套拳。如果你係少林拳，你就唔好理武當同崑崙，你睇到有個人喺到耍，無論幾精彩都好，都與你無關。」