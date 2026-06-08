許冠文讚《破‧地獄》劇本無得彈 幽默發表「大晒」宣言

第五屆「香港潮州節」連日來人潮洶湧，重量級嘉賓驚喜亮相，昨日（7號），殿堂級影帝許冠文（Michael ）與娛樂圈全能藝人陳欣健（Philip ）駕臨《名人Chill Time 下午茶》，偕香港潮屬社團總會副主席兼第五屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩及資深傳媒人查小欣，一同享用潮州美食及功夫茶，Philip率先向香港觀眾披露大熱潮汕方言電影《給阿嬷的情書》的動人之處，Michael則公開拆解賣座電影的成功方程式，更幽默發表「大晒」宣言，惹來哄堂笑聲及如雷掌聲！ 雖然Michael並非潮州人，但向來對「架己冷」情有獨鍾：「我最鍾意潮州兩樣嘢，我覺得潮州女生最靚，又鍾意食潮州凍魚，烹調手法與別不同，潮州魚旦又好有口感，特別有魚味！」Philip亦大表認同：「娶潮州女人做老婆，冇得頂！以前做警察，好多探長都是潮州人，他們對我都好好！」近日潮汕方言電影《給阿嬷的情書》熱爆內地，日日榮登票房冠軍，Philip亦已先睹為快，盛讚是傑出之作：「全潮州對白、全部新演員，觀眾同樣投入故事，看先輩怎樣來到東南亞地區，一度失去聯絡，怎樣重新建立友誼，好感動！」

Michael仍未有機會觀賞《給阿嬷的情書》，但以在影圈多年的經驗之談，他說可以斷定：「《阿嬷》這麼成功，我知道一定具備以下條件，就是『真情』，所有人物關係的描寫都好真、好感人，真到沒有人在意有什麼明星、講什麼語言，潮州話大晒！」這種由「真」出發的感染力，令人想起Michael有份參演的賣座神作《破·地獄》，Michael笑言：「看完劇本鍾意到暈，未試過拍一部戲會這麼感動，而且解答了我一個最重要問題：人生意義是什麼？做人又為了什麼？我問了一世，人不知從何而來，將來死去又不知去那裏，做人好茫然，但看完劇本明白了，原來從何而來、死後往那裏都不要緊，最緊要人生在世幾十年，懂得欣賞沿途風景，要盡量令到自己欣賞為止！」

所以，今日的Michael已能笑看人生，更幽默發表「大晒」宣言：「尤其現在謝賢少出現，我就『大晒』，『大晒』有什麼好處？由細到大，我們都被訓練要尊重長者，但現在大部分人比我年輕，所以我不再需要尊重任何人，想說什麼也可以，即使說錯，大家一定要原諒，因為我『大晒』！」Michael 笑言年屆八十多歲，心態卻只得三十多歲，他說：「最近拍戲，化妝師說我暫時可以頂住『五十尾』，下部戲大家見到我，都只是五十多歲而已！」