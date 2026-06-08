譚輝智自爆被囡囡嫌棄盼日本之旅加分 開騷一見紅館坐滿人腳震震

譚輝智今日以代言人身份出席永安旅遊日本專門店開幕，向來愛到日本旅行的他表示計劃先跟女兒去一趟，因為公平原則又要單獨跟兒子去，繼而同太太及一家人去，所以前後要去四次。問到為何一定要同囡囡去，他表示早幾年已有計劃，自己花了幾個月時間說服囡囡與他同行，「始終個女黐阿媽多啲，佢都say no幾次，好多藉口，話我唔識同佢沖涼、去廁所，佢係咁推。」

他又提到堅持跟囡囡去旅行，是怕遲些日子囡囡會再抗拒些爸爸，「我老婆話係差唔多呢啲年紀，囡囡都7歲啦，8、9歲會有男女之分，趁佢未接觸太多男仔，同咗佢去先。」他表示趁今次日本之旅，挽回多些分數，相信可以提升在家的地位。

談到他與羅啟豪的紅館演唱會坐無虛席，他坦言一上台見到時候，大感震撼，腳都陣埋。他說：「今次真係好震撼，開頭好緊張，之後慢慢調整。我啱啱出道嗰陣開咗個，當時就懵查查，今次就有plan嘅。」提到拉姑狄波拉在觀眾席看到非常投入，更不停手舞足蹈，他指拉姑每次看演唱會都很投入，很喜歡香港的音樂。

搞氣氛環節算合格

問到今次演唱會的流程，他表示歌單各樣都有給予意見，但與羅啟豪一樣最擔心是如何搞氣氛。他說：「搞氣氛係最擔心部分，團隊都幫咗好多。唱我哋無乜問題，但演唱會中間有好多元素，好多人都有俾意見，我當時都好擔心，嗰啲先係最考驗。我覺得算合格，我覺得可以再好啲！」

問到稍後的工作安排，他表示下周會跟永安旅遊去日本拍攝，稍後便帶團到西安，而本周五會跟fans會有聚會及慶功宴，「到時會唱下歌，玩下遊戲，希望可以同佢哋個個都接觸下。」