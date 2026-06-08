Jacky Fan感染病毒驚聞無藥醫 TELLER試過飲醉拉住人唱歌

他們表示過去曾來蘭桂坊歡度萬聖節，Jacky Fan透露人生第一個唱歌工作便是在蘭桂坊，當時找了一班朋友來撐自己場；TELLER亦謂第一個比賽也是來蘭桂坊，因此今日重臨舊地回憶滿滿。

問到二人有沒有跟朋友飲酒的難忘經歷，Jacky Fan表示因為減肥關係，已經很久沒有飲酒，但以前會飲少少扮醉，之後見有朋友走便立即跟住走，笑言自己的演技是這樣練出來。TELLER表示有一次飲醉酒，拉著途人唱歌，另一次則是在韓國，當日因為有慶祝活動，飲了兩樽燒酒，最後搞到斷片。他們覺得《全民造星VI》成員都原是太飲得，Jacky Fan估ZPOT應該會搏命飲，因為他們年紀最細，會對酒精比較有興趣。

Jacky Fan聲音比較萌，他透露自己病了兩星期，自認是「潺仔」。他表示開初看醫生被診斷是感冒，其後換了另一醫生做了快速測試之後，發現感染了另一種病毒，更從醫生口中得知暫時未有藥醫，要靠自身免疫力。他說：「我呆咗呀！我個病咁先進？依家好得七七八八，仲有啲鼻水，每次出嚟工作完，就立即返屋企沖涼瞓覺。屋企人都話『又病呀？』，我依家係『潺仔賢』！」