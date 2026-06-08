吳婉芳二仔新婚後突入院 心情陷低谷重覆問：為什麼是我？

吳婉芳二仔胡智同（Lynus）剛辦世紀婚禮迎娶女友Kristy ，契爺「歌神」張學友更在席間與吳婉芳合唱《愛是永恆》，掀起全晚高潮。新婚喜悅還未退散，胡智同竟突然在社交網貼出臥在病床的照片，自爆因健身意外導致胸肌撕裂，需緊急接受手術。

臥推「普通重量」出事

從照片所見，胡智同穿上病人服躺在醫院病床上，右手被固定在手托上，神情疲倦無奈。他在IG發長文交代，事發於婚禮結束後不久：「我在健身房做臥推時，只是舉了個普通重量，這完全在我的能力範圍之內，結果卻撕裂了胸肌。我做夢也沒想到會發生這種事，尤其是我當時一切都做得很好。」他坦言原打算在休賽期專心訓練，做夢也沒想過會發生這種意外，現在更要面對長達六個月的復原期。