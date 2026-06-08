李家鼎提施明落淚斥李泳漢係畜生 首談離婚與親戚借錢有關

李家鼎因為未能見施明最後一面而暴瘦，及後再爆出李泳漢向他苛索金錢，鼎爺原來一直都在供養大仔，令全城譁然。鼎爺日前到《愛‧回家之開心速遞》廠景探班兒子李泳豪，並接受TVB娛樂新聞台訪問，除了大談自己的悲痛心情外，更提及跟施明離婚的新相，而無綫亦預告鼎爺的訪問將會陸續播出，料他會逐一答有關家產、大孖細孖相處等問題。

片中見到鼎爺現身電視城，他到訪服裝間時獲同事慰問，期間他表示「煙仔都戒埋」。其後李家鼎在走廊遇上羅樂林，對方除了送上祝福外，更指他們現在的年紀，健康才是最重要。其後鼎爺在訪問中表示自己最差的情況是任何東西都不想吃，現時體重回升了十多磅。當主持潘盈慧提及他要供養泳漢時，他無奈表示「唔講啦！」 鼎爺提起施明離世時，不禁悲從中來，直言當時整個人完全崩潰：「崩潰⋯⋯成個畫面花晒，個頭痹嘅。」問到他有沒有追究大孖時，他說：「冇得追究，呢個畜生嚟㗎！」他坦言最憤怒是未能在施明臨走前見她最後一面，更把矛頭指向大仔李泳漢。他說：「臨走前嗰九個月，呢個衰仔隔住咗，睇佢唔到。我最遺憾就係佢最後（一面）⋯⋯係佢仆X，同我講……好嬲。我想起身摑死佢，但我收返，我驚我情緒失控。」

當問到有沒有說話跟施明講，他不禁落淚說：「我永遠愛佢。」他哽咽續說：「佢應該知道我點對佢。」他又提到自己曾夢見她一次，但在夢中見到對方時自己整個人傻了，說話也說不到。他又提到當時查了3間醫院，但都找不到施明。他透露施明生前表示想去旅行，可惜她做過腦部手術，坐飛機會影響到她得腦，最終未能成行。 當提及往事時，鼎爺才心情平靜下來，並形容施明有「大小姐脾氣」，並強調自己一生只愛施明，表示：「第一次，愛嘅女人係嗰個，結婚係嗰個，離婚都係嗰個。」對於當年離婚的原因，鼎爺說：「因借不遂」，續指有親戚因為被他拒絕借錢之後，便在施明面前中傷他，施明因誤信親戚讒言，儘管他多番解釋，對方亦不願接受。他又提到自己為了挽救這段婚姻，曾先後挽救了八次，更試過在1998年7月特意飛往洛杉磯求復合。被問到何時才決定放棄，李家鼎堅定地說：「我現在都冇放棄。」