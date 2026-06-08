AK自爆讀中學經常得罪女同學 獲金庸次子讚有楊過氣質 為克服演戲弱點想演韋小寶(有片)

MIRROR成員AK 江爗生（Anson Kong）今日（8日)現身旺角出席香氛噴霧產品發布會，AK自言向有噴香水習慣，認為獨特的香味能讓人留下記憶點，談到誰是MIRROR的「香香公子」，他就首選明天生日的陳卓賢，「由比賽開始已有噴香水習慣，一睇就知係公子哥兒，懶係有高端氣場，噴香水先啱佢性格。」問到可考慮送香水作禮物，他就得戚地擺擺手不作回應。

談到人生第一次買香水，原來是為了出席中學謝師宴，他笑言：「『舊年』中學畢業去Grand Dinner，買咗我人生第一支香水。」他自言非常重視，穿恤衫打呔配牛仔褲盛裝出席，問到是否迷到不少女生時，他就自爆：「我中學一啲都唔受歡迎，啲女仔仲有啲討厭我，我把口賤成日得罪女同學，所以我中學時期絕對唔係風頭躉，我做dancer嘅時候都唔算受歡迎，真係入咗行先開始受歡迎，終於搵到知音。」談到謝師宴最難忘回憶，竟然經歷人生第一次飲醉酒兼斷片，晚上於元朗聚餐，翌日醒來在同學深井屋企，醉到不醒人事。

AK今個月忙於舞台劇《The Magic Hour魔幻時刻》，他表示跟謝君豪有很多對手戲，感激豪哥悉心指導，獲益良多。他又透露首場公演時，他蔡曉童要走到台下與觀眾互動，「啲觀眾指咗我阿爸出嚟，我望一望咁似我老竇嘅，咁我就話唔好搞佢，我哋搵第二個啦。」他自言暫時感覺不錯，比去年首次演舞台劇放鬆。