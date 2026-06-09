陳慧嫻40周年巡演上海站大升級 fit爆身型三套新衫輪住晒冷

鄭州站選址鄭州奧體中心體育館舉行，這亦是慧嫻首次於鄭州開個人show，一開場便即學即用河南地道方言跟全場觀眾打招呼，引來全場整齊大叫「中」為她打氣，而慧嫻亦大讚鄭州歌迷非常「中」，氣氛即時升溫。鄭州站歌單當然不少得《千千闕歌》、《飄雪》等經典金曲，雖然鄭州是非粵語區，但歌迷都能夠全場大合唱，氣氛熾熱。唱到《跳舞街》時，嘉賓曾比特驚喜現身，他又翻唱了慧嫻經典作品《Love Me Once Again》，贏得全場掌聲及網民一致好評。

至於上海站則於梅賽德斯奔馳文化中心舉行。這次重返上海，製作規模全面升級，舞台轉用無柱四面台，視野更廣闊，音響效果更震撼；服裝方面，慧嫻一口氣解鎖三套全新造型，風格橫跨青春活力及優雅氣質，配合不同曲風及舞台氣氛，為上海歌迷帶來耳目一新的視覺享受。除此之外，曲目上同樣有驚喜，兩首樂迷敲碗已久的經典金曲《今天的愛人是誰》及《Love Me Once Again》終於在今次上海站「現身」，旋律一響起即燃點全場歌迷熱情。

值得一提的是，鄭州及上海都是國語地區，全場過萬名觀眾大多以國語為主要語言，但慧嫻兩場演出唱足二十多首歌，幾乎全部都是廣東歌，全場僅唱了一首國語歌。在國語地區大膽如此編排歌單，並且能夠讓全場觀眾由頭到尾大合唱，絕非每位歌手都能做到。慧嫻四十年來的廣東歌底蘊，認真無懈可擊。此外，深圳站的門票一開賣便迅速秒殺售罄，歌迷唯有期待接下來的佛山站公售。隨住上海站圓滿結束，《The Fabulous 40演唱會》將會繼續出發，下一站成都返場繼續狂歡。