吳大強僅不續唱片約 減少工作陪屋企人四圍去

第五屆「香港潮州節」節目非常豐富，昨日（8號）請來《中年好聲音》長青唱將吳大強（Bill哥哥）唱爆舞台，連唱《愛拼才會贏》、《Pretty Woman》、《浪子心聲》及《海闊天空》、包含閩南話、英語、廣東話三種不同語言及風格的經典好歌，現場觀眾反應熱烈澎湃，安歌聲與歡呼聲四響！

身為「架己冷」，Bill哥哥十分支持「香港潮州節」，連同出席開幕典禮，今日已是第三天來到現場，他說：「我吃了很多東西，最喜歡吃鵝，還有烏頭魚，小時候的美好感覺，全都回來了！」Bill哥哥的父母都是潮州人，從小在潮州文化薰陶下成長，他希望將這份精神傳承下去，也曾與四個兒子一起到潮汕尋根。

提到父親節將至，Bill哥哥表示，將會一家人提前吃飯慶祝：「好難約齊四個仔，一個在澳洲讀書（幼子吳偉傑），一個經常要飛（次子吳偉言任職飛機師），另外兩個又要返工，幸好今次夾到時間，過兩天就會去吃自助餐。」Bill哥哥仍未知道會收到什麼父親節禮物，之前四兄弟曾送過平板電腦，Bill哥哥一直珍而重之，經常帶在身邊，對這個好爸爸來說，最佳禮物莫過於兒子樣樣都好，學業或事業順順利利。