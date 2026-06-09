吳啟洋Phoebus新歌送P1X3L兄弟 推男女版MV爆喊戲一Take過

吳啟洋(Phoebus)新歌《來生不》，由構思階段已決定送給P1X3L，好有愛。

P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)推出全新個人單曲《來生不》，新歌MV更破格推出兩個版本，由構思階段已決定送給P1X3L，非常有愛。Phoebus更在MV中爆發演技，爆喊戲一Take過，他坦言：「有時大家可能覺得Phoebus只係識得Chok，我希望喺呢個MV令大家見到另一面。」他更透露希望能執導自己的MV，「作為藝人，擁有自己的想法非常重要，並渴望將這些想法傳遞給觀眾，因此今次MV已嘗試融入許多個人構思，期望日後有機會親自執導自己的MV。」

看齊兩個版本 完整故事

《來生不》邀得黃偉文（Wyman）填詞、Randy（周錫漢）監製及Matt Chow作曲，打造出一首坦率表達愛恨交織的矛盾式慘情歌。Phoebus說：「這份矛盾心情，特別適合喜歡慘情歌的人，或者那些明知不該愛、卻又無法不愛的人去細味聽。」

今次MV最特別之處，會同時推出男生版及女生版兩個版本，Phoebus坦言這是拍攝過程中最困難的地方：「由於製作時間有限，除咗考驗導演、亦考驗演員。因為當中有大量情感爆發和激動場口。」Phoebus感嘆這個年代已很少人願意製作兩個MV，呼籲樂迷務必兩個版本都觀看，因為只看一個無法明白完整故事。