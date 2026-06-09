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娛樂
出版：2026-Jun-09 10:00
更新：2026-Jun-09 10:00

吳啟洋Phoebus新歌送P1X3L兄弟 推男女版MV爆喊戲一Take過

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吳啟洋(Phoebus)新歌《來生不》，由構思階段已決定送給P1X3L，好有愛。

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P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)推出全新個人單曲《來生不》，新歌MV更破格推出兩個版本，由構思階段已決定送給P1X3L，非常有愛。Phoebus更在MV中爆發演技，爆喊戲一Take過，他坦言：「有時大家可能覺得Phoebus只係識得Chok，我希望喺呢個MV令大家見到另一面。」他更透露希望能執導自己的MV，「作為藝人，擁有自己的想法非常重要，並渴望將這些想法傳遞給觀眾，因此今次MV已嘗試融入許多個人構思，期望日後有機會親自執導自己的MV。」

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看齊兩個版本 完整故事

《來生不》邀得黃偉文（Wyman）填詞、Randy（周錫漢）監製及Matt Chow作曲，打造出一首坦率表達愛恨交織的矛盾式慘情歌。Phoebus說：「這份矛盾心情，特別適合喜歡慘情歌的人，或者那些明知不該愛、卻又無法不愛的人去細味聽。」

今次MV最特別之處，會同時推出男生版及女生版兩個版本，Phoebus坦言這是拍攝過程中最困難的地方：「由於製作時間有限，除咗考驗導演、亦考驗演員。因為當中有大量情感爆發和激動場口。」Phoebus感嘆這個年代已很少人願意製作兩個MV，呼籲樂迷務必兩個版本都觀看，因為只看一個無法明白完整故事。

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隊友歐鎮灝、葉振弘參與

男生版MV講述三位中學生追夢的故事。三人在中學相識，由陌生變成朋友，繼而組團追夢，後來因某些事情未能完成夢想，多年後重遇時能否再發一次夢、繼續追夢。《來生不》既然是創作時已想送給P1X3L，自然邀請了隊友歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）演出。Phoebus說：「由構思這首歌開始已向Wyman提及是想送給P1X3L的，因此整個MV的構思從一開始就是圍繞P1X3L去設計。或者聽歌詞，大家會感覺形容另一半，但其實無論放在友情、愛情甚至親情上，都能有共鳴。」

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女生版本則講述主角在中學時期遇到畢生難忘的女孩子，二人互生情愫，無奈女方身患絕症，最終未能走到最後，男主角決定為她完成未了心願，MV並找來Angelina趙君瑜擔任女主角。而拍攝一場得知女友離世的戲份，導演要求傷心演繹，Phoebus在毫無預警下一Take過淚流滿面，演技獲讚賞。

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