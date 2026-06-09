男人亂講嘢｜193結束「油牆假期」復工收入少過炒美股 灘叔：你又想唔返工

郭嘉駿(193)走出「雪櫃」後，已陸續在ViuTV節目亮相，今晚(9日)將正式回歸《晚吹 - 男人亂講嘢》，與另外3位主持Thor（駱振偉）、灘叔（鄒凱光）和Helen（譚凱倫）繼續一齊亂講嘢。灘叔見193回歸，隨即關心他的「油牆假期」如何度過。193表示：「呢段時間我嘅時區係美國，keep住玩美股，所以而家返番工，冇時間睇住，反而收入少左！」灘叔聽後回應：「你係咪好想又唔返工！」
友達以上 戀人未滿
今集有早前投稿的巴打分享後續發展。早前（第二十五集）曾分享過的健身教練菠蘿傑，原本想透過交友app認識女生，但對方只願在Pickleball場上見面，一度令他感到灰心。菠蘿傑提供最新情況是，二人關係有所進展，對方主動邀請他到Cafe見面。不過，原來該名女生一直與另一名男生處於「友達以上、戀人未滿」(situationship)關係，今次見面主要是向菠蘿傑訴苦。最終，菠蘿傑決定向女生收費教波，拒絕做免費教練，而對方亦再無找過他。
建議投搞人生啤公仔笠頭 親身分享
Thor隨即分析：「正常無啦啦點會同個教練講你situationship嘅嘢？」在場主持亦表示認同，認為女生其實已向菠蘿傑釋出「綠燈」，只是他未有察覺。193則提出另一個看法：「其實佢哋係三個月免費睇波（成功投稿人禮品）到期，所以再send上嚟！咁都俾你哋諗到！」並建議之後的投稿人可以親身上節目分享，同時表示「最多俾個生啤公仔笠住你！」