男人亂講嘢｜193結束「油牆假期」復工收入少過炒美股 灘叔：你又想唔返工

郭嘉駿(193)走出「雪櫃」後，已陸續在ViuTV節目亮相，今晚(9日)將正式回歸《晚吹 - 男人亂講嘢》，與另外3位主持Thor（駱振偉）、灘叔（鄒凱光）和Helen（譚凱倫）繼續一齊亂講嘢。灘叔見193回歸，隨即關心他的「油牆假期」如何度過。193表示：「呢段時間我嘅時區係美國，keep住玩美股，所以而家返番工，冇時間睇住，反而收入少左！」灘叔聽後回應：「你係咪好想又唔返工！」

友達以上 戀人未滿 今集有早前投稿的巴打分享後續發展。早前（第二十五集）曾分享過的健身教練菠蘿傑，原本想透過交友app認識女生，但對方只願在Pickleball場上見面，一度令他感到灰心。菠蘿傑提供最新情況是，二人關係有所進展，對方主動邀請他到Cafe見面。不過，原來該名女生一直與另一名男生處於「友達以上、戀人未滿」(situationship)關係，今次見面主要是向菠蘿傑訴苦。最終，菠蘿傑決定向女生收費教波，拒絕做免費教練，而對方亦再無找過他。