吳文忻不敵病魔睡夢中安詳離世 終年51歲

1998年港姐季軍吳文忻在2024年8月宣告乳癌復發，惡化至第4期，並擴散至肝臟、骨骼、大腦，一直積極抗癌的她可惜不敵病魔，今早卻傳來噩耗，吳文忻的家人證實她是在醫院內睡夢中安詳離世，終年51歲。 吳文忻家人及好友透過其社交網公布恐訊，文中寫道：「我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。」吳文忻一直堅強勇敢面對疾病，如今傳出離世消息令網民及圈中人大感惋惜。

長文如下： 我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。 在這條抗癌的路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。