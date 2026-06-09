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娛樂
出版：2026-Jun-09 11:01
更新：2026-Jun-09 11:01

吳文忻不敵病魔睡夢中安詳離世 終年51歲

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吳文忻離世，終年51歲。

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1998年港姐季軍吳文忻在20248月宣告乳癌復發，惡化至第4期，並擴散至肝臟、骨骼、大腦，一直積極抗癌的她可惜不敵病魔，今早卻傳來噩耗，吳文忻的家人證實她是在醫院內睡夢中安詳離世，終年51歲。

吳文忻家人及好友透過其社交網公布恐訊，文中寫道：「我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。」吳文忻一直堅強勇敢面對疾病，如今傳出離世消息令網民及圈中人大感惋惜。

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長文如下：

我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。

在這條抗癌的路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。

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感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。這段時間一直有不少好友和傳媒關心她的狀況，抱歉她在虛弱的情況下沒有能力一一回覆，也可能遺漏了一些好友沒有趕及作最後通知。稍後我們會公佈她的後事安排。兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。

懇請大家給予家人空間和寧靜，處理一切事務，面對這艱難的時刻。

Nat Nat永遠是我們的叻叻，我們以她為榮。

吳文忻的家人和好朋友

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