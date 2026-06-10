台星傅子純急性血癌一日內病逝　醫：症狀易與感冒混淆

台灣男星傅子純7日因急性白血病於淡水馬偕醫院不幸病逝，享年46歲。他病發前身上曾出現大片瘀青，還有牙痛拔牙後身體不適，後來發高燒、嘔吐被送往醫院急救，從病發到宣告不治，整個過程不到24小時，兇猛病程引發外界高度關注。
以為是拔牙後正常發炎
據《鏡週刊》報道，與其合作多部戲劇的演員兵家綺透露，傅子純剛從峇里島度假返台，旅途中按摩後身上曾出現大片無法消退的瘀青，隨後又出現嚴重牙痛。上週五他前往診所拔牙，術後雖感到持續不適，但當時誤以為是拔牙後的正常發炎反應，因而進一步就醫。
兵家綺表示，周日上午，傅子純病情急轉直下，開始高燒、嘔吐，緊急送往醫院急診。雖然當時他意識清醒，但由於白血球指數異常瘋狂飆高、血小板暴跌，被院方直接列為「一級重症」。隨後他因缺氧出現躁動與嚴重呼吸困難，在同意配合醫生插管後不久便陷入昏迷，經醫療團隊全力搶救，仍於當日下午4點多宣告不治。
身體出現不明瘀青
血液腫瘤科醫生對此指出，急性血癌病程發展極快，患者常在2至3天內急速惡化。由於白血球短時間內暴增，會導致血液變得極度濃稠，並因血小板過低而面臨全身出血或血栓風險。醫生提醒，此疾病初期症狀如發燒、疲倦極易與感冒混淆，若身體出現不明瘀青、出血不止或異常疼痛，應立刻就醫檢查。
傅子純驟逝後，高欣欣、兵家綺、方馨等多位演藝圈好友皆趕往醫院陪伴家屬，並在現場自發助念誦經8小時，陪伴好友走完最後一段路。
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