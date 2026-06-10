台星傅子純急性血癌一日內病逝　醫：症狀易與感冒混淆

台灣男星傅子純7日因急性白血病於淡水馬偕醫院不幸病逝，享年46歲。他病發前身上曾出現大片瘀青，還有牙痛拔牙後身體不適，後來發高燒、嘔吐被送往醫院急救，從病發到宣告不治，整個過程不到24小時，兇猛病程引發外界高度關注。

以為是拔牙後正常發炎

據《鏡週刊》報道，與其合作多部戲劇的演員兵家綺透露，傅子純剛從峇里島度假返台，旅途中按摩後身上曾出現大片無法消退的瘀青，隨後又出現嚴重牙痛。上週五他前往診所拔牙，術後雖感到持續不適，但當時誤以為是拔牙後的正常發炎反應，因而進一步就醫。