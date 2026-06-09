吳文忻病逝｜參選港姐奪季軍入行 去年出碟圓夢做歌手奪新人獎

現年51歲的吳文忻，自2022年確診乳癌後一直勇敢面對，可惜她今早傳來在醫院離世噩耗，吳文忻的家人及好友在其社交網公布消息。
吳文忻是在1998年參加香港小姐競選奪季軍入行，曾改名吳忻熹的她在2022年確診乳癌，治癒後癌症復發至第三期，可惜癌細胞已擴散至淋巴腺，2025年更惡化至第四期，癌細胞轉到尾龍骨及肝臟，今年她透露癌細胞進一步擴散至腦部。
4月底撐草蜢演唱會
身為基督徒的吳文忻靠宗教信仰積極對人生重燃希望面對人生，更令她反思放下執著，原來她入行至今一直有個歌星夢，當年美國大學畢業回港選美的吳文忻，自言小時候夢想當歌手，可是1998年華星新秀停辦轉而選港姐踏足娛圈。事隔多年，吳文忻在年前看《叱咤頒獎禮》直播，獲鄭秀文（Sammi）一番說話啟發令她重燃唱歌那團火，她曾表示：「Sammi話自己係52歲嘅我最喜愛女歌手，當刻就幻想51歲嘅自己，出年可唔可以企喺台上做樂壇新人？就即刻幫自己拍咗條片，希望可以圓呢個夢。」結果她在2025年推出首支個人單曲《重生》，於去年12月的《新城勁爆頒獎禮2025》上獲頒「勁爆我撐新人」一獎，吳文忻當時在台上她分享感言：「多謝新城、多謝主，多謝大家唔介意呢位auntie仲爭新人獎。」雖然吳文忻今年病情惡化，但她在4月底仍撐草蜢紅館演唱會，她在演唱會第三場上獲安排坐第一行，雖然舞台與觀眾席之間被射燈等器材阻隔，但蔡一智盡力與吳文忻握手，而蔡一傑更上前擁親吻她以示支持。