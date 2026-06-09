吳文忻病逝｜參選港姐奪季軍入行 去年出碟圓夢做歌手奪新人獎

現年51歲的吳文忻，自2022年確診乳癌後一直勇敢面對，可惜她今早傳來在醫院離世噩耗，吳文忻的家人及好友在其社交網公布消息。

吳文忻是在1998年參加香港小姐競選奪季軍入行，曾改名吳忻熹的她在2022年確診乳癌，治癒後癌症復發至第三期，可惜癌細胞已擴散至淋巴腺，2025年更惡化至第四期，癌細胞轉到尾龍骨及肝臟，今年她透露癌細胞進一步擴散至腦部。