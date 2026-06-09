夫妻肺片｜周吉佩大方任前度婚禮司儀 爆對方開口借錢嚇窒全場

由曹永廉、蕭正楠（阿蕭）、吳若希、車婉婉任主持的TVB全新綜藝節目《夫妻肺片》，今晚（9日）播出的第四集迎來「星級人夫人妻」的嘉賓陣容，女子組有「黐身型人妻」何依婷、「人間清醒人妻」支嚳儀及「爽朗型人妻」莊思敏；男子組則有「我老婆係大佬型人夫」周吉佩及「佛系型人夫」譚輝智。眾人就「另一半最鍾意自己什麼」與「分手後能否與前度做朋友」兩大話題展開熱烈討論，驚揭吉吉的求生存欲最強，現場笑料百出！

中年好人夫齊「炒車」 「恩愛實測」環節中，兩位「中年好人夫」吉吉與輝智雙雙「炒車」！吉吉自認平時「最就得老婆」，致電老婆求證時，周太起初相當俾面，大讚老公「善良、任勞任怨又唔發脾氣」，正當吉吉沾沾自喜要求老婆「講多次」，周太突然搞笑大叫：「佢讚得多就會囂㗎喇，你啲賤人！」全場隨即爆笑起哄，吉吉唯有笑着表示要趕快收線。至於輝智自信爆棚，聲稱靠「外表」吸引老婆，在場的譚太即時瘋狂擰頭，主持曹永廉與阿蕭隨即起哄叫阿嫂「老老實實答喎」、「你鍾意佢啲咩」，譚太甜笑說：「夠悶咯！」被戳爆的輝智即時指著自己塊面「扮嬲」反問老婆：「你有冇望呀？」至於「女子組」方面，莊思敏自評性格夠「爽快」，卻被吳若希取笑是「鱷魚頭老襯底No.1」。當莊思敏致電老公時，電話另一端傳來極溫柔的「老婆呀？」，一向給人豪邁、強勢的莊思敏瞬間化身小女人露出冧樣，甜笑問：「你鍾意我啲咩？」老公隨即發動情話攻勢：「好多嘢喎」、「可愛、性格好、錫我」，聽得莊思敏非常滿意，在旁的吳若希羨慕得大叫「好Sweet呀」！自認「情商高」兼理性的支嚳儀，因老公忙於工作，遂致電兒子代答，豈料囝囝先是沉默，隨後連環拒絕：「我唔知呀、喂呀、拜拜！」遭囝囝無情拒絕的支支極度無奈，並搞笑扮嬲掟手寫板。

譚輝智被摸杯動作出賣 來到「夫妻互片」環節，探討「分手後能否與前度做朋友」的話題，當中以吉吉的「分手史」最震撼！吉吉一開波講：「有唔同…有…人有唔同嘅反應」，全場瘋狂指著他來取笑！吉吉自爆與前度分手十多年、且自己已婚後，突然收到對方致電告知當初「突然消失」的分手原因。現場所有人瘋狂追問原因，吉吉說：「佢解釋就係突然間唔鍾意咯」、「佢話好Guilty，想講番清楚件事，唔想終老有遺憾。」更爆的是吉吉老婆亦認識對方，吉吉又擔任前度的婚禮司儀，莊思敏隨即突破盲點問：「成長片段有冇你呀？」嚇得吉吉尷尬稱「唔係好記得咯」，並承認現在仍與前度有聯絡，最近收到對方短訊：「因為佢問我借錢！」引來全場嘩然！

其餘嘉賓亦各持不同感情觀，輝智表示自己只拍過三、四次拖，與所有前度斷絕來往，但他回答時因不斷摸杯，被眼利的吳若希發現，取笑他是「緊張的手手」。隨後輝智透露間中會收到前度在他的社交平台點讚，眾人隨即啄住不放質問「點解你會咁清楚佢Like你」，錄影廠瞬間變成「八師會審」現場。