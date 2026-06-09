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娛樂
出版：2026-Jun-09 16:11
更新：2026-Jun-09 16:11

吳文忻病逝｜同屆冠軍向海嵐遺憾未能見面︰我們說好要好好約一次

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ENT

向海嵐與吳文忻因為選港姐而成為好友。

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98年港姐亞軍吳文忻自20248月宣告乳癌復發，期間一直積極面對，並嘗試不同療情，然而癌細胞擴散至肝臟、骨骼及大腦，最終於今早與世長辭，終年51歲。

同屆港姐冠軍向海嵐於下午貼出二人的合照，得悉她離世的消息後，大感悲痛，並在社交平台寫下長文悼念對方。她寫道︰「前兩天（6月6日）是我們98年港姐的28週年。其實這幾天突然有個感覺，怎麼最近沒有收到你的訊息。心裡面有點兒忐忑。一直想著，這個禮拜大陸工作完，回港就要找你見面。沒想到，今早就收到這個難過的消息。」

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說好的詳談終不能實現

由於工作關係，向海嵐怕影響工作表現，不敢看電話，怕看到有關她的訊息，直至工作完畢，才敢翻看舊照片，眼淚更是停不住。她寫道︰「回想起過去的點滴，到近年的聚會，每一次你都是充滿著正能量，照片裡的你總是最鬼馬的那一個！記得去年你出書時，找我幫你寫序，令我好好地回顧了一下我們之間的點滴、情感。記得把序發給你之後，你告訴我，你『睇到眼濕濕』說我們從來都沒有機會好好傾談。我們說好，要好好約一次，慢慢傾……這個約會，只能夠再等等了。」

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她盼吳文忻在天家無憂無痛苦地過快活人生，她的的笑容將永留在心中。她亦有感而發道︰「珍惜眼前人，活在當下，每次大家都識講。但是不是能真正做到，我還在學習中！想做就去做，也是要去學習的。」同時她亦滿滿內疚表示如果上周想起她時，能給她你一個電話或一個信息，可能就可以和對方有最後一次的傾談機會，現在留下的是一個小遺憾。

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