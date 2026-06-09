飛常日誌II｜周嘉洛為劉佩鏇增高5cm 與吳偉豪愛另一半矮過自己

周嘉洛、吳偉豪今日(9日)到機場宣傳《飛常日誌II》，周嘉洛在戲中扮演見習行政人員，他表示角色需要熟悉機場運作，並知道現實中的職位會到不同部門實習。他在劇中會跟吳偉豪比較多對手戲，當笑指二人是延續《愛‧回家之開心速遞》的夥伴關係，嘉洛即指角色比金城安醒目很多。

吳偉豪稱其角色延續上一輯的職務，主力在停機坪工作，劇情會提及到他在天氣惡劣時如何維持職務。問到他們的角色有沒有感情線發展，吳偉豪表示上一輯跟郭柏妍有少少感情線，來到新一輯已經成功一齊，會有拖下手，接收工的橋段，但集數問題，主力會聚焦在他們在工作上。問到郭柏妍有沒有怕羞，吳偉豪表示自己也是怕羞一族，導演及監製也有跟他們事前溝通，不要太過生保。

墊高自己襯 劉穎璇

嘉洛笑謂自己有友情線，同時會暗戀劉穎璇，「我好似係有展開攻勢，但唔係好猛烈，應該係有！」由於劉穎璇是高妹一名，問到嘉洛誰比較高時，他搞笑說︰「除咗鞋係我高啲，但佢長期著高踭鞋！(使唔使出鞋墊？)我都攝高咗5cm終於可以同佢平排！(現實中想唔想女友高過你？)完全唔想！毫不猶疑！當然如果去到好鍾意就無所謂，但一般對於高過我嘅女仔係唔會有幻想！」

吳偉豪亦表示如果女朋友高過自己，便會感覺像跟二哥一起的感覺。二人更不約而同稱另一半的理想身高是去到視線水平，因為「好晾手」，搭膊頭也比較好。當笑指劉穎鏇太高難找另一半時，二人又立即改口指對方很多人追，不擔心她嫁不出。