秀英鄭敬淏分手｜IG取消追蹤　公司證實14年情已逝

鄭敬淏經紀公司代表今天發聲證實：「鄭敬淏和崔秀英分手了。他們彼此疏遠，決定結束這段關係。」秀英所屬公司Saram Entertainment隨後也表示，「鄭敬淏和崔秀英分手是事實，決定以良好的同事關係繼續相處。」

韓國女團「少女時代」成員秀英和演員鄭敬淏分手，愛情長跑14年未能開花結果。二人被眼利網民發現互相取消IG追蹤，爆出情變。今日（6月9日）雙方經紀公司發聲證實分手，震驚外界，也讓大批粉絲崩潰直呼：「不相信愛情了！」

事實上，秀英與鄭敬淏同為中央大學戲劇電影系校友，兩人自2012年9月開始交往，並在2014年公開認愛，愛情長跑至今快14年，一直被外界看好會步入人生下個階段，未料無預警證實情變，讓大批粉絲心碎。

兩人長跑多年，是南韓演藝圈著名的情侶，儘管兩人工作繁忙，仍會把握時間相處，鄭敬淏曾多次大方放閃，也才在YouTube節目上感性表示，「是崔秀英拉住了我，如果沒有她，我覺得自己可能無法當個好演員，成績也會令人失望」。當時一番話感動不少人，如今兩人卻透過經紀公司證實分手，讓不少人惋惜。

據相關人士透露，鄭敬淏近年持續投入影視作品拍攝，秀英則在南韓與日本之間工作，兩人因行程繁忙導致見面時間減少，選擇結束戀人身分，並以朋友的身分繼續支持彼此。