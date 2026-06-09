飛常日誌II｜劉穎鏇爆公司男藝人要墊高 郭柏妍鍾柔美冇諗過另一半矮過自己

劉穎鏇(Tiffany)、郭柏妍(Rosita)及鍾柔美(Yumi)今日(9日)到機場宣傳《飛常日誌II》，三人角色大不同，而Tiffany由上一輯的空姐變成管理層，而Rosita則變成女機師。Rosita表示今次跟朱敏瀚一齊揸飛機，自己發現現實中的機師職責跟自己想像中的不同，而且有幸到一比一的機艙控制室。

吳偉豪透露跟Rosita有感情線，Rosita竟表示已經忘記這段情，所以不太記得拍拖手時有沒有怕羞。Tiffany透露除了跟嘉洛有感情線外，因為第一輯跟Captain K(朱敏瀚飾)有些感情線發展，所以在第二輯會跟兩名男演員有不同互動。Yumi表示今次是實習生，所以沒有任何感情線，對於徐榮讚她非常聰明，她表示會繼續努力學習，很感謝可以跟不同前輩在這部劇集合作。

談到樂易玲早前下令今屆港姐入圍的佳麗需要減肥，當中點名指劉穎鏇以前很大隻，但現在的身形很好看。Tiffany表示很多女士都會用不同方法去減磅，自己也試過168等方法，但自己發現只要找到一個合適自己的減肥方法，便可以令自己健康康。她又認為減肥不能單靠節食，因為不食東西便沒有體力應付選港姐。Rosita表示以前是肥妹一名，高峰期試過130磅，食足三餐加糖水，但入行之後有管理飲食，所以慢慢瘦下來，自己也沒有特別追求數字，最重要是健康。對於有傳她被雪藏，她表示不是，只是之前去了拍節目，自己一直有參與公司的工作。