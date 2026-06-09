肥媽黑妹驚喜現身「潮州節」 即興合唱狂掃美食

第五屆「香港潮州節」昨日（8日）有肥媽與黑妹（李麗霞）驚喜現身，引起現場一片哄動，所到攤位均被擠得水洩不通，為答謝在場觀眾支持，肥媽與黑妹更即興上台表演，合唱《千個太陽》及《友誼之光》等多首名曲，氣氛熱鬧。

肥媽與黑妹首次來到「香港潮州節」，逛了不少潮州美食及文化攤位，肥媽笑言根本不用在外面吃飯，在「潮州節」行一圈已經飽肚，肥媽笑道：「我很愛吃潮州美食，不久前才組團去過潮汕五日，每天從擘大眼開始吃到宵夜！今天來到『潮州節』，魚旦、墨魚丸、牛丸、鵝片、鵝肝樣樣美味，我還看中很多乾貨如海參、羊肚菌、蝦乾、蝦丸，講都講唔晒！」黑妹曾身體抱恙，經治療後現已精神爽利，但仍要小心飲食，黑妹說：「好想食鵝頭，但要戒口，望住肥媽當食咗！」肥媽笑言：「我幫黑妹食埋佢！」