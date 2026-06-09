肥媽黑妹驚喜現身「潮州節」 即興合唱狂掃美食

第五屆「香港潮州節」昨日（8日）有肥媽與黑妹（李麗霞）驚喜現身，引起現場一片哄動，所到攤位均被擠得水洩不通，為答謝在場觀眾支持，肥媽與黑妹更即興上台表演，合唱《千個太陽》及《友誼之光》等多首名曲，氣氛熱鬧。
肥媽與黑妹首次來到「香港潮州節」，逛了不少潮州美食及文化攤位，肥媽笑言根本不用在外面吃飯，在「潮州節」行一圈已經飽肚，肥媽笑道：「我很愛吃潮州美食，不久前才組團去過潮汕五日，每天從擘大眼開始吃到宵夜！今天來到『潮州節』，魚旦、墨魚丸、牛丸、鵝片、鵝肝樣樣美味，我還看中很多乾貨如海參、羊肚菌、蝦乾、蝦丸，講都講唔晒！」黑妹曾身體抱恙，經治療後現已精神爽利，但仍要小心飲食，黑妹說：「好想食鵝頭，但要戒口，望住肥媽當食咗！」肥媽笑言：「我幫黑妹食埋佢！」
激讚《給阿嬷的情書》
在肥媽眼中，潮州人勤力、團結，女人既能幹又顧家，「別看她們外表弱質纖纖，一隻手可以舉起一片天，家庭事業全部兼顧！」提到許冠文、陳欣健出席「潮州節」，公開大讚潮州女人最靚兼娶得過，肥媽深表認同：「潮州女人當然娶得過，那時我和老公結婚，他的外國朋友問，何解中國女人返完工，返屋企又要煮飯，什麼都做？我說服侍家人就最開心，所以我覺得《給阿嬷的情書》好有腦，全部對白用潮州話，更能體現當地感情，以前我媽媽都是沒有怎麼讀過書，去街市找人寫信返鄉下，好多阿爺輩都被賣豬仔去東南亞，我每次去登台只要唱《船歌》，他們一定喊！」
香港沒有懷才不遇
作為《中年好聲音》四屆評審，肥媽上星期六往紅館欣賞《雙聲演唱會》，替羅啟豪與譚輝智打氣，肥媽說：「看到輝智三次眼濕濕，我都好安慰，他們由素人參加比賽，再到紅館開演唱會，不只是奇蹟，這個節目給了他們第二次生命，給予希望去實現理想，關鍵在於肯不肯行出這一步，沒有懷才不遇！」對於輝智與啟豪的舞蹈表現，肥媽同樣叫好：「跳得好呀！輝智有點傻氣，但好得意，他做了爸爸，依然可以做歌星，這是一種正能量，只要肯做，香港不愁沒機會！」