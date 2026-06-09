李施嬅13歲開始愛上做facial 舊拍檔被指係雙面人：我判斷唔到，唔係好熟

李施嬅自爆13歲已開始做facial，當時由嬸嬸帶她去美容院，直認一次愛上，每年暑假返港也是去美容護理，16歲起在加拿大考獲車牌後個個禮拜都會駕車去做facial，自言當時被人當水魚：「因為有乜新嘢就會叫我做，好細個已做水晶磨皮，一個星期磨兩次，我當時唔識，但有乜理由水晶磨皮要磨兩次，所以我就俾人咁樣當水魚，因為真係好鍾意做facial。」早於少女時已花了很多零用錢在美容方面，還直言曾經有開美容院的夢想，好將進行人生第一次網上直播，屆時會分享保養心得與私下生活 。

被問到感情狀況，李施嬅表示正努力專注工作，沒有時間拍拖，目前處於單身狀態，自言單身也很快樂，可以自私地完全照顧自己、愛自己，認為不要太執著一定要結婚生子的框架，她又認為每段感情都有開心與唔開心，受傷都是成長的過程，但不會影響自己去迎接下一段關係，對新感情持開放態，但不會強求。李施嬅與車崇健再見亦是朋友，大家仍保持友好關係，有需要時會聯絡，若對方有著落也會戥他開心。

龔嘉欣最近惹來「雙面人」指控，李施嬅對於演藝圈的各種傳聞熱話，她曾跟龔嘉欣合作拍劇，表示與對方不熟，但龔嘉欣很nice，並補充：「我判斷唔到，唔係好熟佢。」入行至今，李施嬅當新人時亦未遇過被前輩欺負的情況，大讚前輩級對手均十分好，又會教做戲，自言相當lucky。