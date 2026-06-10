古淖文自揭感情交白卷 最擅長做朋友感情分析師

古淖文（German）近日現身新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》訪問，為新歌《ON THE ROCKS》宣傳。這首以「男人的浪漫」為主題的作品，German坦言男人的浪漫與女生的「閨密時光」相似，他表示：「收工後就唔好咁早返去，先飲一杯慰勞、獎勵自己，飲完坐一陣，定一定神，然後返屋企同老婆、仔女食飯。」至於與兄弟相聚的場合，他笑指男人不像女人般一坐下就「轟炸」抱怨：「男士就會坐喺度，唔會好主動去表露唔好嘅心情，因為男人唔係咁容易講出心事，要慢慢、位置啱佢哋先會講。」

German透露為了營造歌曲所需的悠然氛圍，他在演繹方法上刻意改變，更自爆錄音過程中的「踩界」經歷。原來他第一次錄完《ON THE ROCKS》後，回家反覆聽了數天，愈聽愈覺得不對勁：「總之就唔啱，一聽落去好似唔係呢個感覺，唔係編曲問題，而係我唱嘅問題。」他坦言第一次的演繹比較進擊，與歌曲應有的放鬆氛圍不符。為了達到理想效果，他不惜成本由頭到尾重新錄製一次，最終才得到滿意的版本。

談到歌曲MV，古淖文透露靈感來自日本電視劇《深宵食堂》的概念，講述素未謀面的人在酒吧中相遇、一起暢飲的故事。MV更請來一眾《中年好聲音》的好友包括顏米羔、金永衡及丁文俊等客串演出。古淖文笑指這班「天王巨星」很難請，他指拍攝當日流程順暢，專業的團隊和好友們的配合令MV在9小時內便火速完成。