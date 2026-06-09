李居明買少幾層樓培育粵劇新星 睇好6位青年老倌演自己戲寶

新光當代粵劇節在戲曲中心正式開鑼，由《金玉觀世音》率先打頭陣，吸引大批戲迷到場支持。李居明傍晚率領藍天佑、鄭雅琪以及當代粵劇團團長王昆穗拜神祈求演出順利。同時大師開心宣布成立「新光當代青年團」，不惜工本投資在年青的老倌身上，會物色合適年青老倌演他37部戲寶。問到耗資幾多，他笑言講錢傷感情，自己要買少幾層樓，但樂見有年青老倌冒起，令粵劇界得以持續發展。

支持年青老倌

李居明表示已邀請好拍檔王昆穗幫忙管理及規劃，希望不用蝕本。他坦言王團長在新光戲院工作多年，在他帶領下的當代粵劇團亦很成功，相信有他的助力下，年青的老倌會為業界帶來新氣象。他透露已看好6位年青老倌，並指他們的唱做唸打已有一定的水平，也有一定的粉絲量。

他表示的37部作品中，有3部很合適年青老倌演出，到時再看如何安排。他指過去其37部作品都是由某幾位大老倌演出，今次是額外開放劇本予年青老倌演出，投資非常大，但同時相信這些年青老倌未來二、三十年都會演他的作品，繼而令他的作品可以傳承下去。