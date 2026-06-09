陳錦鴻立遺囑示範生死教育 為教囝囝變Man寧做狠父 欲復出拍劇不揀擇(有片)

陳錦鴻今日(9日)為敖嘉年和鄭家誠主持的生死教育節目《關於 • 快樂的死亡2》錄影，現年59歲的陳錦鴻自言數年前已立了平安紙，「帶埋囝囝一齊去，話俾佢知點安排、點解要咁做。」他坦言有時兒子未必肯聽教，他便會導，他便會指出未必有一次，「今次可能係最後一次，未必有情景再去講呢件事，或者令佢明白呢個道理，正正要提醒佢我隨時都會死。」他續指自己在新界長大，日常生活不時見證生命終結，小如蚊子或寵物離世等，篤信佛教的他會委託兒子念經。

悲傷懷念放心裡 問到兒子可會因死別感不捨時，陳錦鴻就坦然回應：「話俾佢知唔需要，我地嘅悲傷同懷念係放喺心裡面，唔會影響生活，例如農村要耕田，有人死咗都要繼續耕田。」他認為每個人都有強大內心，「因為我地個心好大，一個部份容納悲傷，另一部分要繼續生活。」近日陳錦鴻的登台片段在網上瘋傳，獲網民大讚狀態大勇，他強調，「登台從來都有停過，我個仔好鐘意我去工作，因為我工作可令佢改善生活，所以好push我去工作。」 促兒子自食其力

陳錦鴻的19歲兒子陳駕樺是演奏級鋼琴家，擁有Perfect Pitch(絕對音準)，不時在家調教爹地唱歌，「因為佢學老師，要求都嚴格：『No！』」不過，兒子並非一味Say No，唱得好會讚進步，「佢會問老闆滿唔滿意，因為老闆滿意代表我有工做！因為登台工作代表賺錢，佢要想去旅行、改善生活或者食嘢，就要爸爸有錢。我成日都講俾佢聽，其實我唔係要佢喺屋企，因為佢都要工作，現代社會要工作來換錢。」故此，他經常掛在口邊，爸爸可提供住屋，但兒子要自己賺錢生活，「爸爸可以成世養你，但你唔會開心，一定要自己賺錢買食物。」

藉返工突破樽頸位 作為父親，陳錦鴻對卜兒子將來的職業沒特別要求，他大爆學彈琴的兒子，曾因無法突破樽頸位，向經營酒樓的姑姐自薦揸𨋢、收銀，「因為年輕，當決心唔夠強，就諗放棄學琴，於是就想去返工。我話無問題，叫佢自己打電話俾姑姐去返工，當佢宣洩咗情緒後，再檢視自己係咪成世咁過，佢反思後，再有動力面對難題，咁就有個breakthrough，所以就考到演奏級，開到演奏會。所以要容許小朋友返錯，然後自己去做決定，因為生命係佢。」不過，他直言兒子仍未有給家用的概念，只能繼續等待。