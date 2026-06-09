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娛樂
出版：2026-Jun-09 23:00
更新：2026-Jun-09 23:00

Tyson Yoshi發聲明回應 稱未曾跟相關公司簽約

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Tyson Yoshi被製作公司入稟區域法院，控告Tyson Yoshi及其兩間相關公司違約。

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Tyson Yoshi去年7月舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會，有製作公司指事後與Tyson Yoshi達成合作協議，將製作1,000套演唱會光碟，但Tyson Yoshi一方事後卻拒絕接收貨品及付款。製作公司昨日（8日）入稟區域法院控告Tyson Yoshi及其兩間相關公司違約，追討至少約64萬元。

Tyson Yoshi否認指控。

Tyson Yoshi親自為取消澳門WaterBomb演出解畫。(林俊源攝)

Tyson Yoshi晚上以公司名義發聲明，澄清有關不實指控，內容如下：

有關媒體報導指原告人向本公司提出訴訟一事及相關報導，本公司特此作出以下嚴正聲明，以澄清有關不實指控：

一、本公司從未與此項目設計公司簽署任何形式之報價單或合約，在沒有簽署合約的基礎下，絕不存在任何違約行為。

二、相關生產行為屬原告人自身之商業決定。

報導中所指之產品生產、印製及備貨等行為，純屬原告人在未獲得本公司正式授權、確認或簽署合約的情況下，所作出之自身商業決定。本公司對該批貨品及相關費用恕不承擔任何責任。

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三、保留法律追究權利。

鑑於本案現已進入司法程序，本公司已委託法律團隊跟進及處理。本公司絕不承認報導中所提及之任何不實指控或原告人之申索，並保留對任何損害本公司商譽、或與事實不符之言論及行為追究法律責任的權利。

特此聲明。

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