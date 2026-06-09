Tyson Yoshi發聲明回應 稱未曾跟相關公司簽約

Tyson Yoshi去年7月舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會，有製作公司指事後與Tyson Yoshi達成合作協議，將製作1,000套演唱會光碟，但Tyson Yoshi一方事後卻拒絕接收貨品及付款。製作公司昨日（8日）入稟區域法院控告Tyson Yoshi及其兩間相關公司違約，追討至少約64萬元。

Tyson Yoshi晚上以公司名義發聲明，澄清有關不實指控，內容如下：

有關媒體報導指原告人向本公司提出訴訟一事及相關報導，本公司特此作出以下嚴正聲明，以澄清有關不實指控：

一、本公司從未與此項目設計公司簽署任何形式之報價單或合約，在沒有簽署合約的基礎下，絕不存在任何違約行為。

二、相關生產行為屬原告人自身之商業決定。

報導中所指之產品生產、印製及備貨等行為，純屬原告人在未獲得本公司正式授權、確認或簽署合約的情況下，所作出之自身商業決定。本公司對該批貨品及相關費用恕不承擔任何責任。