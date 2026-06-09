吳文忻病逝｜敖嘉年相識多時：好硬淨嘅媽咪 為女兒作好心理準備

吳文忻於兩年前發現乳癌復發並惡化至第4期，一直積極抗癌，至今日(9日)不敵病魔，在醫院內睡夢中安詳離世，終年51歲。吳文忻與病魔搏鬥期間表現堅強，不時分享抗癌心路以鼓勵同路人。她曾擔任HOY 生死教育節目《關於•快樂的死亡》和《健康關注組》嘉賓，鄭家成今日與敖嘉年為第二季《關於•快樂的死亡》錄影，請來陳錦鴻任嘉賓。敖嘉年自言跟吳文忻相識多時，「我哋有個群組，當知道佢身體唔好，佢會po片分享佢做啲咩嘢，叫我地放心。又會同小朋友講佢發生咩事，等小朋友唔會咁擔心，分享正能量俾我地。」

毫無怨言好樂觀

敖嘉年自言早上做節目時收到噩耗，大感震驚，被嚇到呆一呆，「希望佢可以去到更快樂嘅地方。」鄭家成就感可惜，「一個咁勇敢嘅人離開世界，好可惜，但冇辦法，係自然現象，惟有希望佢安息。」他憶述吳文忻擔任首季節目嘉賓的情景，「佢當時都病咗一段時間，做咗咁多次治療，仍然好樂觀，可能因為樂觀先可以捱到咁耐。佢毫無怨言去接受佢嘅不幸，好難得。」敖嘉年續說，曾邀請吳文忻擔任《健康關注組》嘉賓，「佢俾我感覺係好硬淨嘅媽咪，好犀利。」他直言最近兩個月沒跟吳文忻見面，「佢喺節目都有分享有咩辛苦，但會講返自己心態，會點樣處理，心態好緊要。」