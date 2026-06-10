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娛樂
出版：2026-Jun-10 10:00
更新：2026-Jun-10 10:00

魔幻時刻｜謝君豪連場動作幸獲葛民輝安排針灸舒緩腳痛 AK感激豪哥手把手指教

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謝君豪在《The Magic Hour 魔幻時刻》的角色，介乎演員及傳奇殺手之間。

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謝君豪（豪哥）、葛民輝、韋羅莎、江𤒹生、魯文傑及蔡曉童主演的29場舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》，已於上周五(5日)起假香港演藝學院歌劇院正式公演。改編自日本喜劇大師三谷幸喜同名經典作品，有多場「戲中戲」，遊走於演員及傳奇殺手之間的豪哥，配合多項舞台爆破特效不停奔跑追逐，在3日內連演6場包括(Dress Rehearsal)，體能消耗極大，首演後連提腿都困難，「第二日我仲拎埋按摩槍返嚟，到第三日AK送咗藥膏貼同能量飲品畀我，阿葛更加請咗師傅過嚟幫我針灸同按摩。」幸好經針灸治療後，腳痛有所改善。

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觀眾笑聲掌聲成強心針

The Magic Hour 魔幻時刻》已公演5場，謝君豪大讚觀眾即時反應為演員帶來極大支持：「Opening前其實大家都好忐忑，因為呢套係喜劇，一日未見觀眾都唔知道反應會點。首演之後聽到大家嘅笑聲同掌聲，即刻放鬆咗好多，起碼知道大家準備咗咁耐嘅成果係Work嘅，團隊嘅信心同默契都會愈來愈好。」豪哥續指：「舞台劇觀眾嘅能量真係好重要，笑聲畀到我哋好多肯定。之前唔敢預計反應，因為呢套雖然係喜劇，但唔係胡鬧式搞笑。而家見到大家反應咁熱烈，我都覺得今次表演發揮得唔錯。」

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葛民輝讚嘆豪哥殿堂級影帝

葛民輝（阿葛）則大讚導演陳小東及編劇Melody成功將三谷幸喜的經典電影改編成香港舞台劇版。阿葛笑指：「根據我以前演《笑の大学》嘅經驗，三谷幸喜先生一向都好嚴謹，估唔到十幾年後會肯授權改編香港果欄版嘅《魔幻時刻》，好榮幸自己可以參與其中。」他盛讚謝君豪的演技及投入程度：「小弟今次只係演一個反派小角色，大部分時間都係豪哥同AK撐住成套戲，再加埋Rosa，令我可以喺旁邊欣賞到三大高手過招。」他續說：「豪哥真係殿堂級影帝，由頭到尾帶住成套戲嘅主旋律，充滿張力。」又指如劇中對白所言，「豪哥都一把年紀，但佢完全入晒戲，我哋排戲嗰陣，豪哥有個稱號叫『活力小子』，佢全程都好Hyper！」魯文傑亦附和表示，由排練到正式演出，每日看豪哥演戲都是一種享受。

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AK大讚劇本好、班底好

去年憑《SUCK樂園》初次參演舞台劇即獲好評的江𤒹生（AK），相隔一年再度回歸劇場，坦言再次聽到觀眾反應仍然感到非常興奮。AK表示：「今次要負責嘅部分比上一次更多，又有機會同好多前輩合作，排練期間真係學到好多嘢。」劇中與謝君豪有大量對手戲的他，坦言最初難免有壓力：「一開始會擔心自己準備得唔夠好，但好多謝豪哥呢幾個月一路陪我練戲，手把手教我、俾意見我。」他續說：「無論最後演出成點，單係排練過程已經係一段好珍貴嘅經歷。除咗豪哥之外，葛爺同Rosa都畀咗好多意見令我演得更加實在。今次劇本好、班底好，所以整個過程都非常愉快。」

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韋羅莎首於歌劇院展歌喉　蔡曉童笑言「扮死都好難」

韋羅莎(Rosa)在演藝生涯中首次在歌劇院演唱，因此難免感到壓力，但同時非常享受。Rosa笑說：「因為自己本身好鍾意唱歌，所以雖然有壓力，但都好開心。」她又透露再次與AK及童童合作，大家經過上次合作後已建立默契，相處十分舒服。至於蔡曉童（童童）則表示，今次製作規模龐大，當中的爆破效果尤其震撼：「每次爆破我都會忍唔住震一震。」她更笑言劇中有一場需要「扮死」的戲份，每次爆破聲響起時身體都會不自覺抽動一下，因此成為演出中的另類挑戰。

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