吳文忻病逝｜相識45載「最老朋友」彭秀慧分享短片 見證摯友最後一次站起來

1998年香港小姐季軍吳文忻(Natalie)昨晨(9日)於醫院在睡夢中離世，終年51歲。與她自小學認識至今45年的導演兼舞台劇演員彭秀慧，昨晚在社交平台發文悼念摯友，以「看著你最後一次站起來」為題，分享吳文忻於上月(5月26日)病重期間，身形瘦削仍堅持靠自己站起來的短片，以及兩人拖手站著的剪影合照，憶述兩人中二牽手跳舞的畫面，並相約最老朋友天堂再見。圈中友好鄭秀文、張繼聰、余香凝等亦有留言慰問。

為吳文忻辦 「生前追思會」 彭秀慧與吳文忻就讀傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院，6歲已相識，是彼此「最老的朋友」。在吳文忻兩年半的抗癌路上，摯友彭秀慧一直陪伴，吳文忻曾透露：「未試過情緒咁差，直頭日日爆喊，因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住，我晚晚好似同條屍一齊瞓咁。」她特別點名感謝由6歲開始認識的「老Best」彭秀慧，每天通電話關心，令她在最低潮時感到無比窩心。 今年3月初，她更於酒店為吳文忻舉辦「生前追思會」，並曾分享兩人「頭貼頭」的親密合照，寫道：「無辦法啦，6歲開始同你玩，點都係你最老嘅朋友，再老啲囉，驚你呀！」彭秀慧當時在社交平台寫道：「多久沒有隨隨便便圍在一起看看照片，說說舊事，微笑大笑一起笑這麼簡單，這麼快樂。動機很簡單，希望你快樂。回報就是，大家都很快樂。」吳文忻當時留言感謝好友：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！」

勾起中二拖手跳舞回憶 昨日，彭秀慧附上當天手拖手的剪影合照、吳文忻在陽光下展露燦爛笑容的照片、推輪椅接送、以及吳文忻堅持要靠自己用力站起來的短片。她寫道：「那天我們經過了幾番折騰，終於在酒店房安頓下來，因為看到久違的陽光普照，你的精神和心情馬上好起來，然後你堅持要靠自己用力站起來。」 接著，她續寫，「你站起來 我牽著你我們對望，同一秒我們同時想起了，對上一次互相牽着手，中二那年我們pair up 跳牛仔舞參加PE堂考試，我們的選曲是劉美君的《一見鍾情》，這一刻才想起《一見鍾情》原曲是the Beatles 的 《I saw her standing there》，差不多40年前揀的歌原來有其意思，那是美好而充滿希望的一天。」