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娛樂
出版：2026-Jun-10 12:00
更新：2026-Jun-10 12:00

吳文忻病逝｜相識45載「最老朋友」彭秀慧分享短片 見證摯友最後一次站起來

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彭秀慧與吳文忻相識45載，在社交平台分享拖著摯友站著的剪影合照。(IG@kearenpang)

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1998年香港小姐季軍吳文忻(Natalie)昨晨(9)於醫院在睡夢中離世，終年51歲。與她自小學認識至今45年的導演兼舞台劇演員彭秀慧，昨晚在社交平台發文悼念摯友，以「看著你最後一次站起來」為題，分享吳文忻於上月(526)病重期間，身形瘦削仍堅持靠自己站起來的短片，以及兩人拖手站著的剪影合照，憶述兩人中二牽手跳舞的畫面，並相約最老朋友天堂再見。圈中友好鄭秀文、張繼聰、余香凝等亦有留言慰問。

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為吳文忻辦「生前追思會」

彭秀慧與吳文忻就讀傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院，6歲已相識，是彼此「最老的朋友」。在吳文忻兩年半的抗癌路上，摯友彭秀慧一直陪伴，吳文忻曾透露：「未試過情緒咁差，直頭日日爆喊，因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住，我晚晚好似同條屍一齊瞓咁。」她特別點名感謝由6歲開始認識的「老Best」彭秀慧，每天通電話關心，令她在最低潮時感到無比窩心。

今年3月初，她更於酒店為吳文忻舉辦「生前追思會」，並曾分享兩人「頭貼頭」的親密合照，寫道：「無辦法啦，6歲開始同你玩，點都係你最老嘅朋友，再老啲囉，驚你呀！」彭秀慧當時在社交平台寫道：「多久沒有隨隨便便圍在一起看看照片，說說舊事，微笑大笑一起笑這麼簡單，這麼快樂。動機很簡單，希望你快樂。回報就是，大家都很快樂。」吳文忻當時留言感謝好友：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！」

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勾起中二拖手跳舞回憶

昨日，彭秀慧附上當天手拖手的剪影合照、吳文忻在陽光下展露燦爛笑容的照片、推輪椅接送、以及吳文忻堅持要靠自己用力站起來的短片。她寫道：「那天我們經過了幾番折騰，終於在酒店房安頓下來，因為看到久違的陽光普照，你的精神和心情馬上好起來，然後你堅持要靠自己用力站起來。」

接著，她續寫，「你站起來 我牽著你我們對望，同一秒我們同時想起了，對上一次互相牽着手，中二那年我們pair up 跳牛仔舞參加PE堂考試，我們的選曲是劉美君的《一見鍾情》，這一刻才想起《一見鍾情》原曲是the Beatles I saw her standing there》，差不多40年前揀的歌原來有其意思，那是美好而充滿希望的一天。」

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不習慣 仍感安慰

往後日子，彭秀慧形容如坐過山車，但不管如何，吳文忻都闖過了人生的難關，「在我眼中，你終於走過了這段不容易的路，大家都向你道別向你致敬，為你的堅毅而感動，為你所留下的精神而驕傲，吳文忻，你做到了」她自言未來一小段日子，或會因無需天天掛心、北上南下而有點不慣，但看到摯友能安祥離世，仍感安慰，「看到你帶著微笑彷彿在熟睡的樣子，我想告訴你 我同樣在微笑，內心感到無比踏實和安慰。」

最後道別，彭秀慧相約老友在天堂再聚，「我最老的朋友，我愛你，萬里長城長又長，我們友誼比它長，下次天堂相見，等你說一句 『又係你呀』，「係我呀，寶貝。」此外，她亦在IG限時動態分享吳文忻為她製造驚喜的片段，戴著頭巾、身穿粉紅色上衣的吳文忻躲在升降機門旁，準備給剛從升降機走出來的彭秀慧驚喜。一對好友相擁自拍，場面溫馨感人。

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