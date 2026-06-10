譚輝智羅啟豪唱爆紅館 施展渾身解數冧粉絲

羅啟豪 & 譚輝智雙聲演唱會 2026 」圓滿完成。

「羅啟豪 & 譚輝智雙聲演唱會 2026 」日前圓滿完成，演出當晚座無虛席，場面熱鬧，一開場大屏幕上播放羅啟豪Ramon與輝智的特效動畫片為演唱會揭開序幕，及後他倆穿上黑 色閃片裝束登場，並唱出特別製作的串燒歌《雙聲七分串》，當中包括《今天等我來》、《想說》、《不要重播》、《敢愛敢做》、《屈到病》、《聽海 》、《抉擇》、《我等到花兒也謝了》、《當愛已成往事》、《深愛著你 》、《無邊的思憶》、《深深深》、《歸來吧》、《囚鳥》、《心碎了無痕 》、《敢愛敢恨》和《一首歌一個故事》等多首廣東及國語金曲。

接著二人火速換衫，化身成白馬王子出場獻唱他倆出生年份的《1984年度金曲》，包括《 飛躍舞台》、《始終會行運》、《愛在深秋》、《偶遇》、《伴我啟航》、《 等》、《你令我快樂過》、《天籟》、《零時十分》和《無敵是愛》等。接著Ramon自彈自唱陳百強金曲《我的故事》，在唱完《別人的歌》時Ramon感 性說：「我等咗今晚等咗好耐，見到大家你哋好！頭先我自彈自唱係為咗今晚 ，唔知道大家鍾唔鍾意？我仲有另外一樣嘢想知道大家鍾唔鍾意？大家有冇留 意我後面嘅螢光幕出現咗好多畫，嗰啲畫係我以前畫㗎，想大家借5秒俾我享受 紅館嘅舞台，喺呢5秒前我就係唱住《別人的歌》，但喺呢5秒後我就可以唱自 己嘅歌，送俾相信我同埋同我行到今日嘅每一位。」

當Ramon唱出他首支個 人單曲《相信相信》時，他更走到觀眾席與歌迷握手互動。 及後輝智出場獻唱他近期個人單曲《娛初》，他說：「大家好嗎？嘩，真係嚟 到紅館，其實我由細到大嚟過紅館好多次，我諗都有50次，但係次次都係坐喺 山頂位，好少坐喺前排。山頂嘅朋友，你哋好嗎？呢個係例牌嘅指定動作，我 有好多疑問，以前嚟紅館就成日喪嗌，我諗啲歌手其實見唔見到我哋嘅呢？又或者聽唔到我哋講嘢嘅呢？不如證實一下，你哋嗌呀！」現場觀眾即時大叫輝智，「原來係聽到，不如大家大聲嗌，真係好有Feel 呀，原來紅館係可以咁 Crazy！」

接下來輝智大展舞技跳唱《熱身要在冧低前》，並發揮幽默本色問在場觀眾：「型唔型啫！大家睇完記得洗眼。」 全晚氣氛最高漲的環節定必定是Ramon與輝智合唱《天命最高》，音樂總監趙增熹當年亦有份參與歌曲製作別具意義。阿熹上台時望向Ramon與輝智笑言 ：「如果唔係你哋兩個，今晚我都未必喺度，我一集《中年好聲音》嘅評判都 冇做過，講起我都算係你哋前輩，我想借大家小小時間送返一兩句說話俾你哋 ，我其實都係歌唱比賽入行，我19歲幫我朋友參加比賽，我就入咗行，好可惜 佢就入唔到，嗰陣時喺我生命裏面有個好重要嘅人，我同佢講入唔入行好，佢 就同我講有幾多個顧嘉煇！佢意思就係話入行要求高唔容易㗎！如是者我就喺 呢行做咗40年，雖然我做唔到顧嘉煇，但我都係趙增熹。」

Ramon說：「顧嘉煇得一位，趙增熹都係得一位。」阿熹說：「啱啱講呢個好 重要嘅人今晚都喺度，我要好鄭重多謝我媽咪，唔知佢今晚坐咗喺邊度，好似 係AE行。我將我媽咪嘅呢段說話改裝少少送俾你哋，有幾多個張學友同埋陳奕 迅呢？希望你哋將來可以繼續企喺個台上面，好有自信同大家講雖然唔係張學 友同陳奕迅，但我係羅啟豪或譚輝智。」接著阿熹彈奏歌曲《GOLDEN》及《 阿Lam日記》，讓Ramon與輝智即場大比拼鬥高音及長氣，盡顯兩人歌唱技巧， 台下掌聲不斷。及後Ramon與輝智於Dance Medley環節向在場觀眾示範抹窗及游泳手勢，並呼籲觀眾高舉演唱會發光手套齊齊互動，二人緊接勁歌熱舞表演一 系列快歌，包括有：《打雀英雄傳》、《忘情森巴舞》、《極速》和《脱掉》 等。

「羅啟豪 & 譚輝智雙聲演唱會 2026 」圓滿完成 。

輝智深情望向Ramon表示：「我想問你一樣嘢，其實我同你唔算係第一次合作 ，係第二次，同我合作開唔開心呢？」Ramon：「我等咗呢個機會好耐唔知你 知唔知？」輝智續說：「我準備咗一份禮物俾你，我好少送禮物俾人，今次都係第一次，仲要喺個台度送俾你，其實呢份禮物都準備咗成42年 。」Ramon：「吓，我都未出世。」輝智：「我喺阿媽個肚裏面已經準備，就係呢一首歌《阿信的故事》。」Ramon則唱出《我有我天地》作回禮，並笑言 ：「完咗呢個騷你就可以環遊世界。」接着輝智向Ramon提問：「其實你之前 有冇諗過有一日可以企喺紅館呢個舞台。」Ramon：「真係冇，我哋兩個40歲 先至入行做歌手，點會諗到今日會企喺呢度。」

在最後環節 ，Ramon分享：「我真係有好多說話想講，咁快就去到最後一首歌 ，覺得呢個夢係咪就嚟要醒呢？但我知道今晚嘅夢同平時嘅夢係唔同，醒咗之後唔會所有嘢都消失，呢一段時間開嘅每一個會，每一次團隊同我哋食飯，仲 有企喺個舞台聽到大家嘅歡呼聲同埋掌聲，仲有望到每一位觀眾朋友同埋屋企人，仲有我嘅粉絲豪殼，所有事都印喺我嘅腦海，我知道以後每次遇到挑戰同 埋難題嘅時候，只要記得今晚嘅畫面就會俾到力量我，同埋要多謝鼓勵我同相 信行到今日嘅你哋。」

輝智說：「我其實好少講啲感性嘢，我個人比大家嘅感覺好似冇嚟正經，Hea Hea 哋，我要為自己做少少平反，我唔係好叻講嘢，但我好珍惜所有嘅粉絲 Faiters，每一次見到你哋，我都盡量去記得你哋每一個，都會盡量搵啲方法同你 哋傾偈！其實我係冇乜 Friend，個個都知我難搞，好難相處。」Ramon則表示 ：「你當唔當我係 Friend 先？」輝智直言：「我梗係當你係 Friend，我都有自 知之明，識到咁多人對我嘅人生真係形容唔到，其實我都好鍾意自己一個，當然係未認識我老婆之前，多謝你哋，我會珍惜你哋每一位。」最後他倆以一曲 《今天等我來》為全晚演唱會畫上完美句號