夫妻肺片｜何依婷遭前度追討2萬6千「掟包費」 豪氣開3萬蚊支票唔使找：你即刻同我走！

由曹永廉、蕭正楠、吳若希、車婉婉主持的TVB全新綜藝節目《夫妻肺片》，今晚（10日）一集嘉賓繼續是何依婷、莊思敏，支嚳儀（支支）、周吉佩（吉吉）、譚輝智，並分別就「天使與魔鬼前度」及「成班男人出去玩」兩大話題展開熱烈討論。

支支激讚依婷「好型」

女子組對前度的回憶非常兩極，既有暖心舉動，也有令人咋舌的超渣行為！當中以何依婷最爆！她透露曾於提出分手後遭前度追討「掟包費」，令全場女子即時齊聲：「吓？！」莊思敏好奇追問：「佢係咪想用呢個數留住你？」何依婷聞言肉緊回應：「但女人聽到呢吓就會著火咯！跟住我冇咁多現金嘛，我走去間房（事發地點是依婷家）攞本支票簿出嚟，嗰個係一個2萬6千蚊嘅手袋，我寫咗3萬蚊俾佢，話唔使找，你即刻同我走。」何依婷的霸氣表現，贏得支支「尊敬眼神」並說：「你好型呀！」至於被喻為「鱷魚頭老襯底No.1」的莊思敏，自揭曾收過第三者打來的示威電話，內容是：「不如你放手啦！」並震驚該名小三還與其前度租了一個小安樂窩密會，當中按金竟是小三向莊思敏借的錢，全場女士再度陷入嘩然並追問：「Friend嚟㗎？」莊思敏聞言淡定回應：「係我個女仔Friend嚟。」由於太離奇，嚇到「定晒格」的何依婷忍不住追問：「你（會）借錢俾佢，都好熟喎其實。」