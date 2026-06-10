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娛樂
出版：2026-Jun-10 14:30
更新：2026-Jun-10 14:30

張紋嘉男友手機被hack親友被騙數萬元 孖強尼集氣《COURT！》開拍第二季

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張紋嘉和強尼出道已20年。(娛樂組攝)

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前HotCha成員張紋嘉(Crystal)昨日(9日)與強尼現身尖沙咀，出席美容品牌活動，兩人曾在《弊傢伙！我要去祓魔》合演夫妻，強尼大賣口乖讚出道近20年的Crystal逆齡，「可能同我拍《祓魔》時覺得唔好，就增值自己，再嫁俾法官(劇集《COURT！》演邱士縉太太)，人生呢條道路幾好。」兩人自爆曾在街上遇到年輕觀眾，向他們表示自小跟父母看他們的作品，笑言感覺非常「恐怖」。談到兩人有份參演的《COURT！》廣獲好評，網友集氣開第二輯，兩人齊表贊成，強尼認真表示，「雖然唔知我地角色能否延續，但一套咁好嘅劇，應該繼續落好。」Crystal談到跟Stanley合演夫妻，「佢真係做足功課，令我好安心。」強尼就表示近日忙於為與李駿傑(Jeremy)合作的舞台劇《大象的告別式》排練，「劇本都真係upgrade咗，Jeremy好啱做情感戲，好sensitive。花姐嚟睇彩排都話好好。」

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強尼朋友被騙7位數積蓄

談到Crystal的同居男友林子傑(Ronald)電話被hack，她代為在IG轉發信息「Ronald WhatsApp is hacked，佢冇需要人幫佢過錢！」另外又轉發對話截圖，圖中的「Ronald」在WhatsApp用老友做藉口叫人幫手入數，Crystal細訴苦情，指有親友因誤信騙徒，被騙去數萬元，最苦惱係因為冇打開過啲不明連結，唔知為乜就hack咗。」她表示已報警求助，強尼半說笑指，「可能Ronald夜媽媽睇咗唔知咩link！」他認真表示，有朋友的父母因誤信騙徒，損失七位數字積蓄，「朋友話電話把聲係同本人一樣！喺警署遇到幾個同類嘅case要排隊落口供，係好難追得返。」他續指自己父母亦遇過類似騙案，幸好及時被醒目的家傭姐姐發現，即時收線才阻止父母受騙。

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