小姐好白｜驚喜亮相《搞乜鬼奪命雜作》 馬龍韋恩斯親認《小姐好白2》有望成真

全新《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）終於回歸大銀幕，一班元老角色再度攜手，並惡搞多套近年驚慄電影，包括《人工殺姬》（M3GAN）、《訪‧嚇》（Get Out）、《魅笑》（Smile）、《凶器》（Weapons）及《長腿》（Longlegs）等，就連影迷期待開拍續集的《小姐好白》（White Chicks）亦驚喜登場。

惡搞血脈情節

今集是第六部《搞乜鬼奪命雜作》，馬龍韋恩斯（Marlon Wayans）、西恩韋恩斯（Shawn Wayans）、安娜花莉絲（Anna Faris）、維珍娜荷爾（Regina Hall）再度合體，劇情發生在第一集故事的26年後，四位主角再次被蒙面殺手盯上，還抄足《死神來了：血脈》（Final Destination Bloodlines）牽連至下一代。

片中不乏驚喜場面，由馬龍韋恩斯、西恩韋恩斯兄弟檔主演的2004年經典笑片《小姐好白》，一直盛傳會開拍續集，而在新上映的《搞乜鬼奪命雜作》中，《小姐好白》主角竟在一場惡搞《完美物質》（The Substance）的場口中亮相，並從打針後的Cheri Oteri破背而出，用手抹去鏡上水蒸氣登場，令這個經典偽娘角色再現幕前，亦意味著《小姐好白2》將有機會呈現觀眾眼前。