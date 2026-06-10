小姐好白｜驚喜亮相《搞乜鬼奪命雜作》 馬龍韋恩斯親認《小姐好白2》有望成真

全新《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）終於回歸大銀幕，一班元老角色再度攜手，並惡搞多套近年驚慄電影，包括《人工殺姬》（M3GAN）、《訪‧嚇》（Get Out）、《魅笑》（Smile）、《凶器》（Weapons）及《長腿》（Longlegs）等，就連影迷期待開拍續集的《小姐好白》（White Chicks）亦驚喜登場。
惡搞血脈情節
今集是第六部《搞乜鬼奪命雜作》，馬龍韋恩斯（Marlon Wayans）、西恩韋恩斯（Shawn Wayans）、安娜花莉絲（Anna Faris）、維珍娜荷爾（Regina Hall）再度合體，劇情發生在第一集故事的26年後，四位主角再次被蒙面殺手盯上，還抄足《死神來了：血脈》（Final Destination Bloodlines）牽連至下一代。
片中不乏驚喜場面，由馬龍韋恩斯、西恩韋恩斯兄弟檔主演的2004年經典笑片《小姐好白》，一直盛傳會開拍續集，而在新上映的《搞乜鬼奪命雜作》中，《小姐好白》主角竟在一場惡搞《完美物質》（The Substance）的場口中亮相，並從打針後的Cheri Oteri破背而出，用手抹去鏡上水蒸氣登場，令這個經典偽娘角色再現幕前，亦意味著《小姐好白2》將有機會呈現觀眾眼前。
新片票房定生死
日前，馬龍韋恩斯、西恩韋恩斯接受訪問，當被問起《小姐好白2》的開拍計劃時，馬龍坦言《小姐好白2》確實有機會成真，而《搞乜鬼奪命雜作》的票房將是重要指標之一，他稱：「說真的，如果《搞乜鬼奪命雜作》票房有好成績，我們絕對會拍《小姐好白2》。」馬龍指視乎新片未來兩星期票房，若成績理想便會拍板開拍《小姐好白2》。
《小姐好白》劇情講述兩位男主角飾演臥底FBI探員，在一次緝毒行動失敗後，被指派去保護兩名白人千金小姐，但兩人在過程中卻要由黑人警員喬裝成了白人姊妹，該片多年後仍列入大眾影迷心目中的經典笑片。