邵音音談Dada陳靜拍《迷離夜》撞鬼實錄 親睹離世巨星出席自家喪禮領紀念冊

由火火、施焯日（Arthur）主持的TVB Plus節目《師傅點算》，昨晚（9日）主題「有緣人」請來縱橫影圈數十年的邵音音擔任嘉賓。 邵音音早年憑電影《老奶奶與無名子》在美國、巴塞隆拿及各大國際電影節橫掃超過十個最佳女演員獎項，今趟音音姐是應契女趙嘉寶師傅邀請擔任嘉賓，甫出場便受皇后式歡迎，而且戲裏戲外都是戲。當Arthur開門見山講鬼時，音音姐故作驚訝說︰「火火，你同我講上嚟講緣份㗎喎……講得鬼㗎。」鬼馬演繹差點令到一班主持招架不住。

鵝頸橋扮女鬼 音音姐在影圈逾半世紀，遇過不少靈異經歷，講到印象最深刻，要數到多年前一位男巨星出殯時的見聞。當時殯儀館外人山人海，警察架起鐵馬維持秩序，她說︰「突然見到一個着住米色衫、白色褲嘅人挨住鐵馬喺度睇，睇清楚竟然就係嗰位巨星。」起先音音姐還以為自己眼花，最後發現不只一位在場人士見到。嘉寶師傅解釋當時情況，相信該位出名愛錫粉絲的巨星不捨得的緣故。接住音音姐補充，之後她又發現該名已故巨星，竟然跟一班粉絲一起排隊領紀念冊。