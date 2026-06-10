反斗奇兵5｜謝安琪艾粒朱薰客串 「聲」援粵語配音版

《反斗奇兵》（Toy Story）系列已經30周年，陪住大家成長的胡迪、巴斯光年、翠絲，以及一班玩具朋友再於大銀幕重聚，《反斗奇兵5》將於6月18日起上映優先場，6月25日在香港正式開畫。

今次《反斗奇兵5》的粵語配音版同樣有大家熟悉的聲音回歸，張衛健、劉青雲和容祖兒再度為胡迪、巴斯光年和翠絲發聲，為電影倍添親切感和地道笑料。同時，《反斗奇兵5》更請來上集聲演牧羊女寶貝的謝安琪、聲演遊戲攤位公仔阿得和賓尼的艾粒Donald 和少爺占，以及一人分別聲演兩角的朱薰（當中包括小叉太太貝嘉倫），再度客串「聲」援，令粵語版更加「聲」勢浩大。