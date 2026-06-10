Backrooms｜《嚇房》全球勁收16億掀空間恐懼熱 香港上映5天破300萬登開畫票房冠軍

由 A24發行、改編自全球破兩億流量網絡都市傳說的心理恐怖電影《嚇房》（Backrooms），上映後隨即在全球掀起一股空間恐懼熱潮。《嚇房》稱得上是年度話題恐怖片，上星期六（6月6日）於香港正式開畫，首天便勁收 116萬港元票房，僅用一天時間，便同時打破了 A24電影在香港的「開畫日最高票房」及「單日最高票房」兩紀錄，更勝《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）創下的 54萬港元開畫日票房、單日最高收 108萬港元之紀錄，而《嚇房》更榮登 2026年全港單日最高票房的恐怖片寶座。《嚇房》首周末票房已錄得 200萬港元，成為上周香港開畫票房冠軍，而上映5天已累積 300萬港元票房。