反斗奇兵5｜天后Taylor Swift亮相全球首映禮 化身小粉絲向湯漢斯攞簽名

天后珍藏VHS

在《反斗奇兵5》首映紅地毯上，湯漢斯笑言《I Knew It, I Knew You》一曲在製作期間被列為高度機密，整個團隊事前毫不知情，是直至歌曲首播才得悉，驚喜十足。Taylor以一身Erdem 2026FW白色露肩新裝登場，她更帶同自己珍藏多年的《反斗奇兵》原裝VHS錄影帶，在現場化身小粉絲邀請湯漢斯與添艾倫簽名留念，隨後更與「翠絲」的配音演員鍾古曼手持翠絲公仔親密合照。Taylor Swift在現場分享了歌曲與翠絲之間的深厚連結，她直言第二集開始登場的翠絲，經歷很多痛苦過去，來到第五集有了完全不同的成長，與自己人生有很多連結，她說：「當大家在電影最後聽到這首歌，會令大家想起生命中很多很久不見的人，原來曾經分開，但這不代表是最後一次相遇，有時回想那段曾經一起的經歷，都特別珍貴。」