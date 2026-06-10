香港小姐2026｜陳雨薇扮18歲自我介紹內容令人留印象 被網民評為肉感宮雪花

《2026香港小姐競選》今日將軍澳電視城舉行第二輪面試，47位佳麗今日下午見傳媒。從墨爾本回來的陳雨薇首次參加面試，生得非常高大的她僅以一條黑色吊帶裙上陣，由於外貌帶點混血，被問到是不是混血兒時，她以流利廣東話否認，更向傳媒介紹自己時稱是18歲，其後稱只是搞笑，實際是27歲，是一名註冊社工。

她穿上黑白泳衣超有自信向評審自我介紹，「早晨！大家好！我係陳雨薇，畢業於澳洲墨爾本大學，係一位駐冊社工，今年18歲！No，I was joking，今年27歲。不過，年紀只係一個數字，各個年紀都有獨特美麗之處。人生閱歷帶俾每一個人嘅自信係獨一無二。」她透露做社工期間接觸過殘疾人士、臨終服務，令她意識健康、時間係人生最大嘅財富，最後她說︰「我亦都希望藉住呢個平台呼籲大家關注精神健康、社會公義、弱勢群體，香港人加油！多謝大家！」