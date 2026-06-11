香港小姐2026｜王奕菲疑穿牌子內衣上場 樂易玲偏心王韻婷？

《2026香港小姐競選》第二輪面試今日在電視城舉行，47位佳麗與傳媒見面，其後換泳裝跟TVB高層樂易玲、黃德慧等見面。近年不少佳麗來自內地，或是海外，廣東話能力漸成網民關注的一環，今屆同樣有多位佳麗的廣東話水平被樂易玲質疑。
其中第二次報名的王奕菲就被樂易玲質疑為何已有一年時間準備，廣東話未見有任何改進，更質問她可以聽得明多少。不過，王奕菲就表示自己很有動力去學，來面試前也惡補一番，而且她亦嘗試盡量用廣東話去對答。此外，有網民發現她身上穿的是某品牌的內衣，而非泳衣。
今屆有佳麗身上有紋身，王韻婷的紋身最多，除了腰部有一大個紋身外，她的後肩位置也有一個紋身，但她似乎頗受樂易玲喜愛。雖然王韻婷在香港出世，但成長一直在內地，她解釋自己有時用廣東話跟爸爸交談，但後期父親也是遷就她說普通話。樂易玲問她一些問題時，不但沒有打斷她，反而讓她慢慢用不靈光的廣東話答問題。其後，她更給予對方兩個忠告，叮囑她要學好廣東話，不要躺平，多些留意香港發生的事和人，就連黃德慧也直接其怕醜個性和廣東話令表現較蝕底。相比之下，石賀、陳景、黃薇、魏欣、李星陽同樣是廣東話不好，但未見獲樂易玲提點，部份佳麗更在未有任何額外問題之下離場。