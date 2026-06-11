香港小姐2026｜王奕菲疑穿牌子內衣上場 樂易玲偏心王韻婷？

《2026香港小姐競選》第二輪面試今日在電視城舉行，47位佳麗與傳媒見面，其後換泳裝跟TVB高層樂易玲、黃德慧等見面。近年不少佳麗來自內地，或是海外，廣東話能力漸成網民關注的一環，今屆同樣有多位佳麗的廣東話水平被樂易玲質疑。

其中第二次報名的王奕菲就被樂易玲質疑為何已有一年時間準備，廣東話未見有任何改進，更質問她可以聽得明多少。不過，王奕菲就表示自己很有動力去學，來面試前也惡補一番，而且她亦嘗試盡量用廣東話去對答。此外，有網民發現她身上穿的是某品牌的內衣，而非泳衣。