盧瀚霆Anson Lo澳門開騷前推虐心情歌 監製細榮保證唔係搬字過紙

Anson Lo將於7月3日及4日在澳門倫敦人綜藝館舉行兩場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE TOUR 2026 - MACAO》演唱會。 。

MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo去年12月於香港亞博舉行一連五場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》後，相隔半年將「KINGDOM」帶到澳門，於7月3日及4日移師倫敦人綜藝館舉行。Anson Lo說：「我哋開咗好多次會，了解場地、研究唔同大細嘅舞台之下，點樣呈現出一個唔同感覺，但一樣咁精彩嘅《KINGDOM》比大家睇。」值得驚喜的是，今次澳門站演出場地倫敦人綜藝館，其扇型座位的劇場式設計，打破傳統大型體育館的疏離感，是目前澳門公認觀演親近感最高的頂級場館之一。

保留交流的環節 熟悉Anson Lo的觀眾和神徒都知道，他每次演出都會作出改動，以保持新鮮感。監製細榮早前亦在社交平台透露：「我想盡量還原好多唸法，雖然要完全還原香港有難度，但主辦方光尚盡咗最大能力配合自己」，細榮更表示場show 「唔係『搬字過紙』，不單有新服裝，更有不同驚喜（好想爆）。」至於與神徒分享、交流的環節，Anson Lo說：「香港站嘅心路歷程分享係好真摯，係一個特別小小、較spiritual（心靈）嘅分享環節，今次喺澳門站嘅確都會同觀眾、神徒去做一啲傾訴環節。」

聽demo已想喊 值得一提的是，在澳門演唱會前夕，Anson Lo將於明天(12日)推出全新虐心情歌《最後一個降落傘》。歌曲由Terry 徐浩作曲及監製，Wyman 填詞。Anson Lo透露，這次是自己睽違多時再次推出的慘情作品，而歌曲在誕生之初便已充滿淚點：「第一次收到Terry嘅demo嘅時候，其實我一聽就已經好想喊，覺得下一首好悲慘、好悲壯，有一啲似韓劇主題曲嘅感覺。」 《Katch 音樂娛樂平台呈獻：ANSON LO "KINGDOM" LIVE TOUR 2026 - MACAO》 演出日期及時間：2026年7月3日（星期五）20:00／2026年7月4日（星期六）19:00